Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή – Το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου

Ο αρχιτρομοκράτης της οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει και πάλι στη φυλακή, όπως αποφάσισε σήμερα (15/06/2026) ο Άρειος Πάγος.

Το Ε’ Ποινικό Τμήμα που συνεδρίασε εν συμβουλίω με αντικείμενο το αν θα κάνει δεκτή ή όχι την εισαγγελική αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά- με το οποίο αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια στη φυλακή ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε να αναιρέσει το δικαστικό βούλευμα, ανοίγοντας και πάλι την πόρτα της φυλακής για τον «Λάμπρο» της 17Ν.

Οι ανώτατοι δικαστές σύμφωνα με πληροφορίες στάθμισαν τα αντικειμενικά στοιχεία (πραγματικά χρόνια έκτισης, συμπεριφορά μετά την πράξη, νομοθετικό πλαίσιο για πολυισοβίτες) και αποφάσισαν ότι στο παρόν στάδιο δε συντρέχουν οι αντικειμενικές συνθήκες για την υφ’ όρων απόλυση του πολυισοβίτη τρομοκράτη.

Κυρίαρχα όμως έκριναν ότι το δικαστικό συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους πολυισοβίτες του 2021, η οποία ρητά προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δε μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκτισης της ποινής του.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δημιουργεί νέα νομολογία για την έκτιση ποινών των πολυισοβιτών, αλλά και για τη δυνατότητα υφ’ όρων απόλυσής τους.

Με την εν λόγω δικαστική απόφαση, ακυρώνεται το προηγούμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και η επιστροφή του καταδικασμένου για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες Γιωτόπουλου στη φυλακή είναι άμεσα εκτελεστή.