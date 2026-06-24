Ο Άρειος Πάγος όρισε νέους εντεταλμένους ευρωεισαγγελείς

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ομόφωνα επέλεξε τον Δημήτρη Ζημιανίτη (με αναπληρώτρια την Ολυμπία Κλειτσάκη), τον Δημήτρη Νομικό και τον Δημήτρη Αποστολά ως τους τρεις νέους ευρωεισαγγελεις, με τους οποίους ενισχύεται το ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αναπληρωματικοί εισαγγελείς ορίστηκαν οι Δομένικος- Θεολόγος Δελήβεης και η Μαρία Ρηγοπούλου.

Πλέον ο συνολικός αριθμός ευρωεισαγγελέων που στελεχώνουν το ελληνικό παράρτημα είναι 13, αφού η ελληνική κυβέρνηση ικανοποίησε το αίτημα της Λαουρα Κοβέσι και αύξησε τις οργανικές θέσεις των εντεταλμένων εισαγγελέων σε 13 από 10 που ήταν.