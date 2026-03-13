ΟΣΕ: Κλείνει επ’ αόριστον η γραμμή του Οδοντωτού λόγω φυσικών φαινομένων και κατολισθήσεων

Την αναστολή επ’ αόριστον της λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοπτό – Καλάβρυτα για λόγους ασφαλείας ανακοίνωσε σήμερα (12.03.2026) ο ΟΣΕ. Αιτία για το κλείσιμο της γραμμής αποτέλεσαν τα φυσικά φαινόμενα και οι κατολισθήσεις που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), η γραμμή του Οδοντωτού θα παραμείνει κλειστή μέχρι την επαναξιολόγηση των επικρατουσών συνθηκών και τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Ως αιτία αναφέρονται τα έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές τη στιγμή που ήδη έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για την πιθανή επικινδυνότητα του δικτύου. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά διακοπών κυκλοφορίας, κυρίως όταν επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα είναι συχνά, ενώ εξίσου συχνά συμβαίνουν και βλάβες στο τροχαίο υλικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕ: «Μέχρι σήμερα, ο ΟΣΕ αναφέρει πως έχει λάβει μέτρα όπως:

Επιθεώρηση και καθαρισμός της υποδομής από βοηθητική μηχανή έργου πριν την εκτέλεση κάθε δρομολογίου κατά τις ημέρες έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή, προκειμένου να απομακρύνονται φερτά υλικά

Παρουσία τεχνικού/τεχνίτη σε κάθε εκτελούμενο δρομολόγιο, προκειμένου να παρέχεται άμεσα συνδρομή σε περίπτωση που ανακύπτει τεχνικό πρόβλημα που αφορά στην υποδομή κατά την εκτέλεση του δρομολογίου

Εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για τη διαρκή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στην περιοχή

Σε μία ειρωνεία της τύχης, αυτές τις μέρες στα Καλάβρυτα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού ενώ πριν λίγες μέρες συμμετείχε σε αυτές και η διοίκηση του ΟΣΕ.

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Διακοπτό με τη συμμετοχή στελεχών του ΟΣΕ και της Hellenic Train».