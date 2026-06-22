Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (22.06.2026) στην Κερατέα Αττικής σε χαμηλή βλάστηση με την επέμβαση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση και να οριοθετείται λίγο πριν τις 11.30.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στην Κερατέα καίει ανάμεσα στο Ζαπάνι Κερατέας και στο Αυρόκαστρο κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου, σε απόσταση από τον οικιστικό ιστό της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 61 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 25 οχήματα.

Νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Λαυρίου προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κερατέας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου από την διασταύρωση του ΒΙΟΠΑ (42χλμ) στο ρεύμα προς Λαύριο.

Τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Πλάκας Κερατέας προκειμένου να κινηθούν προς το Λαύριο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 61 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 25 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.