Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια: Φόβοι για αναζωπυρώσεις μετά την πολύωρη μάχη με τις φλόγες – 41 ενάρξεις αντιμετωπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο

Θετικά είναι τα νέα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή του Αλμυροπόταμου, επικεντρώνοντας πλέον τις προσπάθειές τους σε τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά στην Εύβοια προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση από τις πρώτες κιόλας ώρες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλευαν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μάλιστα, νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την εκκένωση δύο χωριών, καθώς υπήρχε ανησυχία για την πορεία του πύρινου μετώπου.

Για πολλές ώρες, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα έδιναν μάχη με τις φλόγες. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούσαν 14 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα (μεταξύ των οποίων και ένα για τον συντονισμό), πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο να περιοριστεί η πυρκαγιά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Οι δυνατοί άνεμοι δημιούργησαν αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ευνοούσαν την εξάπλωση της φωτιάς και προκαλούσαν κατά τόπους κηλιδώσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι συντονισμένες ενέργειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων απέδωσαν καρπούς και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας η πυρκαγιά είχε περιοριστεί σημαντικά.

Με το σκοτάδι τα εναέρια μέσα αποχώρησαν από την περιοχή, όπως προβλέπεται, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αναζωπύρωση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η φωτιά βρίσκεται πλέον προς οριοθέτηση και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία ότι σύντομα θα τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΠΣ, το τελευταίο 24ωρο, από ώρα 18:00 χτες 19-06-2026 έως 18:00 σήμερα 20-06-2026, εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Από την Πυροσβεστική απευθύνεται παράκληση προς τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.