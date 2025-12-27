ΟΠΕΚΕΠΕ: 17 ανύπαρκτα χωράφια φέρεται να δήλωνε ο αγροτοσυνδικαλιστής Μπότας για να παίρνει επιδοτήσεις – Τι έδειξε το πόρισμα της ΔΑΟΕ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας, δήλωνε από την Παρασκευή (26/12/25) στα ΜΜΕ ότι διαπίστωσε πως του έχουν μπλοκάρει τον λογαριασμό του, χωρίς εκείνος να γνωρίζει τον λόγο.

Όπως προκύπτει τώρα, από το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας, δήλωνε 17 χωράφια που… δεν υπάρχουν, για να παίρνει επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Δ.Α.Ο.Ε. ο αγροτοσυνδικαλιστής δήλωνε ότι μίσθωνε τα χωράφια, ωστόσο αυτά δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των 22 φυσικών προσώπων και ενός Ιερού Ναού, που κατά τον συνδικαλιστή ήταν οι εκμισθωτές.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται έχει λάβει επιδοτήσεις 126.448 ευρώ από το 2019 έως το 2024!

Μπότας: «Πήγα να πάρω αναψυκτικό και δεν δούλευε η κάρτα»

Ο Γιώργος Μπότας, δήλωνε έκπληκτος την Παρασκευή (26/12/25) μιλώντας στο Open, ότι του έχουν μπλοκάρει τον λογαριασμό του, χωρίς να ξέρει το γιατί.

«Έτσι θα πάμε σε διάλογο; Με αυτό τον τρόπο; Πήγα στο περίπτερο να πάρω ένα αναψυκτικό, έβαλα την κάρτα και είδα ότι δε δουλεύει. Μπήκα στο ebanking και τα βρήκα όλα μηδενισμένα. Πήρα τηλέφωνο την τράπεζα και μου είπαν ότι μπλόκαρα το λογαριασμό και μου είπαν ότι μπλόκαρε ο λογαριασμός μέσω της διάταξης που έγινε από το ελληνικό FBI» έλεγε χαρακτηριστικά.

«Εγώ είμαι στο συντονιστικό του μπλόκου στα Μάλγαρα. Δεν έχω καμία σχέση με πολιτική. Το μυαλό μου δεν πάει πουθενά για το τι μπορεί να συμβαίνει. Εμένα δε με φώναξαν πουθενά για έλεγχο. Εγώ έχω πληρωθεί κανονικά όλες τις επιδοτήσεις. Ποτέ δεν είχα κανένα σκάλωμα. Τελευταία χρήματα πήρα 17 του μηνός και με άφησαν με παιδί 4 μηνών χωρίς ένα ευρώ στους λογαριασμούς. Μας απομακρύνουν από τον διάλογο. Ο κύριος Μητσοτάκης να ξεμπλοκάρει τους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει καμία διάθεση για διάλογο. Οποιαδήποτε γραμμή επικοινωνίας σήμερα κόπηκε» τόνισε ο Γιώργος Μπότας.