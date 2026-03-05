ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα «τυφλά σημεία» που εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις – Τι κατέθεσαν σε δίκη στελέχη του Οργανισμού

Πρώην ελεγκτές και προϊστάμενοι υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν στη δίκη των 25 κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα, για παράνομες επιδοτήσεις 250.000 ευρώ την τριετία 2016 – 2018.

Αρχικώς στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονταν 32 κατηγορούμενοι, ωστόσο στην προηγούμενη συνεδρίαση οι επτά προχώρησαν σε ποινική διαπραγμάτευση, δηλώνοντας την ενοχή τους και έφυγαν από το δικαστήριο με ποινές φυλάκισης από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για έναν κατηγορούμενο διατάχθηκε και η δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του. Οι επτά δήλωσαν ενώπιον του δικαστηρίου ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία επιστροφής 165 χιλιάδων ευρώ, που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη σημερινή συνεδρίαση, κατά την κατάθεση των πρώην στελεχών του Οργανισμού, αναδείχθηκαν τα «τρωτά» σημεία, που εκμεταλλεύτηκαν οι επιτήδειοι για να λυμαίνονται τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, με μαϊμού δηλώσεις.

Όπως είπαν οι αρμόδιοι, από το 2014 δεν γίνεται διοικητικός έλεγχος στα μισθωτήρια των εκτάσεων που υπέβαλαν όσοι δήλωναν δικαιούχοι επιδοτήσεων. Έτσι κατατίθενταν μισθωτήρια χωρίς υπογραφές ή σφραγίδες, ή μισθωτήρια- λευκές σελίδες.

Απίστευτο κι όμως αληθινό, οι μάρτυρες αποκάλυψαν ότι δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Κτηματολογίου και γι’ αυτό δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση για τις εκτάσεις και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες αυτών.

Και τέλος, ακόμα και σήμερα, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα πόσα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Γιατί προβλέπεται έλεγχος για κάθε οικονομικό έτος, καταλογισμός ποσών, ένσταση από τους ενδιαφερόμενους και μετά απόδοση των ποσών.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν οι μάρτυρες, μετά το 2015, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σταματήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους και άρα δεν μπορούν να εισπραχθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 31 Μαρτίου.

