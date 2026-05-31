ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο λογιστής του κυκλώματος στην Κρήτη – Ελεύθερα με όρους 21 άτομα

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, που διήρκεσε δύο ημέρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, ανακριτής και εισαγγελέας έδειξαν το δρόμο της φυλακής σε έναν κατηγορούμενο από τους 22 για το κύκλωμα με ζημία άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας από τους δύο λογιστές, που θεωρούνταν ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ενώ ο άλλος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το ίδιο αποφάσισαν οι δικαστικοί λειτουργοί και για τους υπόλοιπους οκτώ που απολογούνταν εχθές. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ.

Απολογούμενος ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε δήμο του Ρεθύμνου, αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι διέθετε νόμιμα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και δεν έκανε καμία παράνομη πράξη.

«Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση. Είτε είναι δηλωμένη, είτε όχι. Οποίος έρχεται, απλώς μάς δηλώνει την έκταση κι εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς taxis», ανέφερε σχετικά.

Άλλος κατηγορούμενος αγρότης, που συνολικά έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71 χιλιάδων ευρώ, φέρεται να υποστήριξε ότι τα αγροτεμάχια που κατείχε ήταν μέσω τεχνικής λύσης.

Τα στοιχεία πάντως που φέρνει στο φως η επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλη τη χώρα συγκλονίζουν.

5 σπείρες με 1.151 κατηγορούμενους και λεία πάνω από 17 εκατ. ευρώ

Όπως προκύπτει πρόκειται για ένα εκτεταμένο δίκτυο που φέρεται να εκμεταλλευόταν επί χρόνια τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του, καταφέρνοντας να αποσπάσει εκατομμύρια ευρώ μέσω ψευδών δηλώσεων, πλαστών στοιχείων και παράνομων επιδοτήσεων.

Οι έως τώρα έρευνες για τα κυκλώματα δρούσαν εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν οδηγήσει σε 1.151 κατηγορούμενους, δεκάδες συλλήψεις και αποκαλύψεις που φανερώνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά για οργανώσεις που είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε όλη την Ελλάδα.

Οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή στις πέντε υποθέσεις που διαλεύκανε το «ελληνικό FBI» ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι και περίπου 40 κρατήθηκαν προσωρινά και έκτοτε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ζημιά από τη δράση των πέντε εγκληματικών ομάδων δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα με απόλυτη ακρίβεια, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, όμως εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά έχουν παραγγελθεί 70 έλεγχοι για πιθανές παρατυπίες στις ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, με τις πρώτες ενέργειες να χρονολογούνται από το 2010.

