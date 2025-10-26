ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή άλλοι 2 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

Συνεχίζονται και σήμερα (26.10.2025), για τρίτη ημέρα, οι απολογίες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι πριν από λίγο. Πρόκειται για δύο αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σήμερα έχει προγραμματιστεί η απολογία άλλων 6 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και μέλη της φερόμενης ως ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί άλλα 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία 53χρονη και ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα.

Οι τελευταίοι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο τη Δευτέρα.