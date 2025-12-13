ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην εισαγγελία Ηρακλείου η δικογραφία για τους 14 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις – Το βράδυ η μεταγωγή τους στην Αθήνα

Στην εισαγγελία Ηρακλείου απεστάλη η δικογραφία για τους 14 αγρότες που συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI ως μέλη κυκλώματος που είχε καρπωθεί περίπου 1,7 εκατομμύριο ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώ αρχικά αναμενόταν να παρουσιαστούν το πρωί του Σαββάτου (13.12.25) ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οι 14 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τελικά στην εισαγγελία έφτασε η δικογραφία.

Η 15η σύλληψη αφορά σε ένα παλιό περίστροφο και δεν σχετίζεται με την κύρια υπόθεση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος βάσει του νέου νόμου (μετά τις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη) και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Οι συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα μεταφερθούν το βράδυ του Σαββάτου με πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο για τον Πειραιά.

Την Δευτέρα θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων Αρχών καθώς, όπως είναι γνωστό, την υπόθεση χειρίζεται η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μύρων Χιλετζάκης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε στήσει ένα ολόκληρο κύκλωμα και μάλιστα είχαν κάνει και φέτος αιτήσεις για επιδοτήσεις σε εκτάσεις που δεν ήταν δικές τους και ή ανήκαν σε ανθρωπους που είχαν πεθάνει. Μάλιστα, ο φερόμενος εγκέφαλος, είναι ο άνθρωπος που το 2016 βρήκε στον λογαριασμό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδότηση 200 εκατομμύρια ευρώ.

Κομβικό ρόλο στη δομή της οργάνωσης φέρεται ότι είχαν ο λογιστής Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και του συνεταιρισμού, αλλά και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου.

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος ζήτησε τη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και τον παρέπεμψε στα αρμόδια όργανα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις, καθώς τα ποσά είναι μεγάλα και θεωρείται βέβαιο πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.

Κατά τις έρευνες που έγιναν από στελέχη του ελληνικού FBI στο γραφείο του λογιστή, βρέθηκαν 7.000 ευρώ.

Οι 14 συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.