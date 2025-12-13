ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε 11 τραπεζικούς λογαριασμούς διακινούσαν τα κέρδη τα μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη – Βρέθηκαν λίρες και ράβδοι χρυσού

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση του κυκλώματος που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έγινε το πρωί της Παρασκευής.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 16 μέλη του κυκλώματος ανάμεσά τους και αυτοί που είχαν αρχηγικό ρόλο.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη -26- φυσικά πρόσωπα. Επίσης, μέλος του κυκλώματος ήταν ένα άτομο, το οποίο έφυγε από τη ζωή το 2024.

Προηγήθηκε σχετική εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με χρονικό διάστημα τέλεσης των παράνομων πράξεων από το 2019 έως το 2025, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και τον ίδιο σκοπό.

Από την μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από ανθρώπους που είχαν πεθάνει, χωρίς όμως να προκύπτει ότι ήταν δική τους ιδιοκτησίας.

Μάλιστα έβαζαν με ευκολία νέα μέλη στο κύκλωμα, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή πεθαμένους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Στις ψεύτικες αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν σε αυτόν που έκανε την αίτηση, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη του κυκλώματος.

Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Σύμφωνα με την αστυνομία μέλη του κυκλώματος ήταν εργαζόμενοι σε 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε 143, για την περίοδο 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Εντοπίστηκαν επίσης 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα άτομα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ των οποίων και το άτομα που έχει πεθάνει. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός του ατόμου που έχει πεθάνει εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμη και μετά τον θάνατο του.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), λογιστικό γραφείο, και αυτοκίνητα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 35.750,00 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες, 3 χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, 14 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί Η/Υ, ένα τάμπλετ και ένα Usb.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.