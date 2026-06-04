ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη κατά την επιχείρηση «Θερισμός»- Δήλωναν εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο

Τουλάχιστον από το 2019 μέχρι και το 2024, υπολογίζεται η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη και κατηγορείται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσαν εικονικά αγροτεμάχια.

Τα 14 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν την Τετάρτη (03.06.2026) σε Αγρίνιο και Κοζάνη, κατά την επιχείρηση του ελληνικού FBI με την ονομασία «Θερισμός», εισέπραξαν παράνομα από την ΕΕ πάνω από 2,4 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα κατηγορούνται για φορολογικές παραβάσεις άνω των 2,7 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία για τις νέες απάτες κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα και 4 νομικά πρόσωπα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και ο εκτελεστικός συντονιστής της. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγγενικές ή επαγγελματικές σχέσεις και είχαν συγκεκριμένη μεθοδολογία, ώστε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις, ξεφεύγοντας από τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Σχετικά με τον τρόπο δράση τους, οι έρευνες των αρχών έδειξαν πως τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και κατέθεταν αιτήσεις με κοινά δεδομένα. Επέλεγαν μάλιστα εικονικά αγροτεμάχια, πολλά από τα οποία άνηκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις κα.

Κάποια από τα μέλη εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους αιτούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν.

Για να καλύπτουν τα ίχνη τους, φρόντιζαν οι παράνομα εκτάσεις να κατανέμονται σε μεγάλο αριθμό προσώπων και να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις και σε διαφορετικά (ανά χρόνο) ΚΥΔ ώστε να ξεγελούν τις ελεγκτικές αρχές.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις, οι επιδοτήσεις καταβάλλονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους το αρχηγικό μέλος ήταν συνδικαιούχος. Στη συνέχεια ο «εγκέφαλος» είτε μετέφερε τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με τον ίδιο είτε τα λάμβανε απευθείας.

Στην οργάνωση συμμετείχαν και τουλάχιστον 2 πρόσωπα που συνδέονταν με τα ΚΥΔ και τα οποία φέρεται πως καταχωρούσαν και οριστικοποιούσαν τις αιτήσεις των μελών.

Ταυτόχρονα υπέβαλαν και δικές τους, ψεύτικες δηλώσεις.

Τα 4 νομικά πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία, είχαν αναλάβει την στρατολόγηση νέων μελών, την αναζήτηση δικαιούχων και την απόκρυψη της πραγματικής έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας.

Οι δράστες, πέρα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, κατηγορούνται και για φορολογικές παραβάσεις ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.

Σε έρευνες που έγινε σε σπίτια, αυτοκίνητα και τα ΚΥΠ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 16.820 ευρώ, 5 χρυσές λίρες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα, usb, χειρόγραφες σημειώσεις, σφραγίδες μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο ΑΦΜ, βιβλιάρια τραπέζης, 2 κυνηγετικά τυφέκια, 14 δενδρύλλια κάνναβης, κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 147,3 γραμμαρίων, βάζο που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους 60,1 γραμμαρίων και μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων και σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε βάρος των υπόλοιπων, σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη -23- άτομα, καθώς και -4- νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής ομάδας ήταν και δύο ακόμη άτομα που έχουν αποβιώσει.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.