ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά που κατηγορείται για τις παράνομες επιδοτήσεις

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά που έχει κατηγορηθεί για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο συγκεκριμένος μάλιστα είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του και πάλι για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον περασμένο Οκτώβριο.

Στο διάστημα αυτό, ασκήθηκε νέα συμπληρωματική ποινική δίωξη βάρος του για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.

Πρόκειται για την 15η προφυλάκιση για τη συγκεκριμένη υπόθεση.