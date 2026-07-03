ΟΠΕΚΕΠΕ: Να δικαστεί για κακούργημα από ανώτερο δικαστήριο ο Δημήτρης Μελάς και μια πρώην διευθύντρια ελέγχων αποφάσισε το δικαστήριο

Αντιμέτωπος με κακούργημα είναι πλέον ο Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υπόθεση που κατηγορείται, ότι δηλαδή κράτησε στο «συρτάρι» το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου για ψευδείς δηλώσεις για λήψη παράνομων επιδοτήσεων από 80 επιτήδειους.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, υιοθετώντας πλήρως τις εισαγγελική πρόταση, διαχώρισε τη δικογραφία για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, για το οποίο κατηγορείται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τη διετία 2021 – 2022 και πολιτευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μελάς και τη διαβίβασε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, προκειμένου να εκδικαστεί για το εν λόγω αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

«Προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, με τη συνολική βλάβη να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και γι’ αυτό παραπέμπει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων», ανέφερε σχετικά η πρόεδρος της έδρας.

Ομοίως το ίδιο αδίκημα αναβαθμίζεται σε κακούργημα και για την δεύτερη κατηγορουμένη, πρώην διευθύντρια Τεχνικών ελέγχων και άμεσων ενισχύσεων στον Οργανισμό, Αθανασία Ρέππα.

Ως προς τα άλλα δύο αδικήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέππα, καταδικάστηκαν για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος.

«Υπήρξαν σοβαρές υποψίες για ύπαρξη σκανδάλου και απάτης συστηματικής από άτομα που δεν δικαιούντο επιδοτήσεων» σημείωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου κατά την εκφώνηση του σκεπτικού της δικαστικής απόφασης και συμπλήρωσε ότι «οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τη δικανική πεποίθηση, δεν τέλεσαν τις πράξεις που έπρεπε να τελέσουν», αναφορικά με το κατηγορητήριο σε βάρος τους, ότι «έθαψαν» το πόρισμα Τυχεροπούλου για 80 «κόκκινα» ΑΦΜ που δεν δικαιούντο επιδότησης, αλλά εντούτοις δεν ελέγχθηκαν περαιτέρω.

Το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους δύο καταδικασθέντες. Στην δικαστική απόφαση μειοψήφισε μια σύνεδρος.

Πριν από δύο ημέρες, με μια εισαγγελική πρόταση- κόλαφο ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη του Δημήτρη Μελά για απόκρυψη των ευρημάτων της Παρασκευής Τυχεροπούλου για ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων και μάλιστα ζήτησε να διωχθούν και για κακούργημα.

Κατά τη διεξοδική του αγόρευση, ο Αναστάσιος Παναγάκος εξαπέλυσε «δριμύ κατηγορώ» κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων και άμεσων ενισχύσεων, Αθανασίας Ρέππα για αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, ενώ ζήτησε το τρίτο αδίκημα που αντιμετωπίζουν της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και να δικασθούν γι αυτό από ανώτερο δικαστήριο.

Ο εισαγγελικός λειτουργός εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι δύο κατηγορούμενοι από πρόθεση απέκρυψαν το πόρισμα Τυχεροπούλου με αρχικώς 99 και τελικά 41 κόκκινα ΑΦΜ, με σκοπό να μην ελεγχθούν οι παραβάτες. «Αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μη πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, η Ρέππα με έγγραφό της υποστήριξε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή παράνομη και ελλιπής», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγάκος.

Ο κ. Παναγάκος μίλησε για αξιόπιστα ευρήματα της Παρασκευής Τυχεροπούλου για ψευδείς δηλώσεις επιτήδειων τα έτη 2019 και 2020 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία, όπως είπε επιβεβαιώθηκαν από τις καταθέσεις των μαρτύρων στο δικαστήριο.

«Ακόμη και αυθαίρετα να είχε ενεργήσει μια υπάλληλος που έφερε σε γνώση της διοίκησης ευρήματα απάτης, εμείς θα την ψέξουμε;», σημείωσε ο κ. Παναγάκος, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία της έρευνας επαρκή και αξιόπιστα.

To άρθρο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να δικαστεί για κακούργημα από ανώτερο δικαστήριο ο Δημήτρης Μελάς και μια πρώην διευθύντρια ελέγχων αποφάσισε το δικαστήριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr