ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου, έχω υποστεί δολοφονία χαρακτήρα» κατέθεσε ο Γρηγόρης Βάρρας

Για τη στενή συνεργασία και φιλική σχέση που διατηρεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε στη δεύτερη κατάθεσή του στη δίκη με κατηγορούμενους δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας.

Οπως είπε ο μάρτυρας και καθηγητής Πανεπιστημίου, από τη στιγμή που αποχώρησε από τον Οργανισμό αγροτικών επιδοτήσεων, το 2020, είναι σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς όμως ποτέ να γίνει μεταξύ τους αναφορά για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτή η αποστροφή του μάρτυρα προξένησε μεγάλη εντύπωση στην πρόεδρο της έδρας και τον εισαγγελέα, επιμένοντας με αρκετές ερωτήσεις στο ζήτημα.

Πρόεδρος: Μας είπατε πώς όταν πήγατε στον πρωθυπουργό, δεν συζητήσατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν συζητήσατε;

Μάρτυρας: Δεν κάναμε καμία συζήτηση, ίσως για την προστασία μου. Δεν ήθελε να με φέρει σε δύσκολη θέση.

Εισαγγελέας: Είπατε ότι είστε φίλοι με τον πρωθυπουργό. Γίνεται να έχω φίλο κάποιον, να με παίρνει στο γραφείο του μετά την παραίτηση μου και να μην κάνουμε καμία συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Εύλογη η απορία σας. Υπήρχε άλλος τρόπος διαχείρισης.Όταν πήγα Σύμβουλος του, υπήρχαν κρίσιμα θέματα που έπρεπε να διαχειριστεί, ήταν ο Covid τότε, οι ροές από τον Έβρο.. Στον λόγο μου, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω να γκρινιάξω. Δεν ήρθα εδώ να πω ούτε δικαιολογίες ούτε ψέματα.

Εισαγγελέας: Από το 2020 έως και σήμερα 2026, δεν έτυχε να συζητήσετε τίποτα για το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Όχι. Ορίστηκε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ο κ. Βορίδης. Εγώ τι να πάω να πω;

Εισαγγελέας: Άρα είστε φίλοι ή γνωστοί;

Μάρτυρας: Εγώ θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου.

«Διαπράχθηκε απάτη από παραγωγούς»

Ο μάρτυρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι στον Οργανισμό διαπράχθηκε απάτη από παραγωγούς και ότι αν περνούσε από το χέρι του θα έστελνε τις προβληματικές αιτήσεις στη δικαιοσύνη. Ο κ. Βάρρας είπε ότι έχει υποστεί «δολοφονία χαρακτήρα» επειδή έστειλε φακέλους με παρανομίες στη δικαιοσύνη.

Ο μάρτυρας κατά την εναρκτήρια τοποθέτηση του υποστήριξε ότι εναντίον του υπέβαλε μήνυση για ψευδή κατάθεση η εταιρεία Neuropublic, τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως είπε, θεωρεί ως έμμεση απειλή την κίνηση αυτή, καθώς «είναι ένα οικονομικό μέγεθος η εταιρία και εγώ είμαι ανίσχυρος απέναντι της. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά απέναντι της».

Ο μάρτυρας που στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε πει ότι δεν είχε δεχθεί απειλές στον Οργανισμό, ειπε ότι με τη μήνυση ανακάλεσε «το κλίμα φόβου και απειλών που υπήρχε σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ».

