ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ομολογία απάτης έφερε την πρώτη ποινική διαπραγμάτευση σε δίκη με 32 κατηγορούμενους από τη Β. Ελλάδα 

Η πρώτη ομολογία για απάτη και μαϊμού αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε σε δίκη του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας για υπόθεση που αφορά σε 32 κατηγορουμένους από τη Βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στη δίκη οι επτά από τους 32 κατηγορουμένους, αγρότες στο επάγγελμα, ζήτησαν να χωριστεί η δίκη και να υποβληθούν σε ποινική διαπραγμάτευση, αφού εντωμεταξύ επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα 165 χιλιάδες ευρώ που εισέπραξαν και για τα οποία κατηγορήθηκαν για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση, κατά περίπτωση.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους, διαχώρισε τη δικογραφία για τους επτά και ακολούθως επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης. Τους καταδίκασε σε ποινές από 2 έτη και 3 μήνες έως 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο επίσης αποφάσισε τη δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώτου κατηγορούμενου, ενώ για τους υπόλοιπους αποφάσισε την αποδέσμευση των λογαριασμών των υπολοίπων, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει.

Πρόκειται για την πρώτη ποινική διαπραγμάτευση που γίνεται για υπόθεση που αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επί της ουσίας συνιστά ομολογία διάπραξης απάτης.

Η υπόθεση αφορά σε μαϊμού αγροτικές επιδοτήσεις που φέρεται να απέσπασαν οι εμπλεκόμενοι από περιοχές της Β. Ελλάδας μέσω ψευδών δηλώσεων την τριετία 2016 έως 2018, για τις οποίες συνολικά απέσπασαν περισσότερα από 250.000 ευρώ. Η υπόθεση αποτέλεσε την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο στον Οργανισμό ενισχύσεων και έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από ενδελεχείς έρευνες των εντεταλμένων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας, πριν από λίγα χρόνια.

Το δικαστήριο διέκοψε για τις 5 Φεβρουαρίου, καθώς πέντε από τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους δεν είχαν συνήγορο και το δικαστήριο τους διόρισε αυτεπάγγελτα από τον κατάλογο Νομικής Βοήθειας του ΔΣΑ. Στους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που προέταξαν οι περισσότεροι εκ των κατηγορουμένων δηλώνουν αθώοι, αρνούμενοι τις κατηγορίες, ενώ κάνουν λόγο για αόριστο και άκυρο κατηγορητήριο σε βάρος τους.

