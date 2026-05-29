ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι οι πρώτοι 12 συλληφθέντες στην Κρήτη – Το Σάββατο απολογούνται τα αδέρφια λογιστές και ο αντιδήμαρχος 

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/05/2026) ο πρώτος γύρος απολογιών των πρώτων 12 από τους 22 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία όλοι οι συλληφθέντες από την επιχείρηση του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφέθηκαν ελεύθεροι με χωρίς περιοριστικούς όρους.

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στην πλειοψηφία των κατηγορουμένων είναι εμφάνισης στο ΑΤ της περιοχής τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Επίσης τους επιβλήθηκαν εγγυήσεις από 5 έως 10 χιλιάδες ευρώ.

Εξηγήσεις έδωσαν όσοι κατά το κατηγορητήριο έχουν πιο περιφερειακό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που φέρεται να υφάρπαξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Σάββατο (30/05/2026) απολογούνται οι υπόλοιποι 10, ανάμεσα τους οι δύο λογιστές που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, οι εκπρόσωποι των ΚΥΔ αλλά και ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε δήμο του Ρεθύμνου.

Τρεις κατηγορούμενοι που είχαν λάβει προθεσμία δια σήμερα, έδωσαν εκ νέου ραντεβού με τον Ευρωπαίο ανακριτή αύριο.

Όλοι τους σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησαν να αποδημήσουν το βαρύ σε βάρος τους κατηγορητήριο. Υπενθυμίζεται ότι κατά περίπτωση κατηγορούνται για:

-Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης,

-διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

-απάτη με επιχορηγήσεις κατά ΕΕ και δημοσίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

-άμεση συνέργεια σε απάτη.

Ήδη οι τραπεζικοί λογαριασμοί 18 από των 22 συλληφθέντων έχουν «παγώσει» και ξεσκονίζονται από τις αρχές, ενώ στο στόχαστρο έχουν μπει και τραπεζικές θυρίδες.

Τις επόμενες ημέρες απολογούνται και οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για συμμετοχή σε αντίστοιχο κύκλωμα.