Με μια εισαγγελική πρόταση – κόλαφο ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη του Δημήτρη Μελά για απόκρυψη των ευρημάτων της Παρασκευής Τυχεροπούλου για ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων και μάλιστα ζήτησε να διωχθούν και για κακούργημα.

Κατά τη διεξοδική του αγόρευση, ο Αναστάσιος Παναγάκος εξαπέλυσε «δριμύ κατηγορώ» κατά του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων και άμεσων ενισχύσεων, Αθανασίας Ρέππα για αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, ενώ ζήτησε το τρίτο αδίκημα που αντιμετωπίζουν της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και να δικασθούν γι αυτό από ανώτερο δικαστήριο.

Ο εισαγγελικός λειτουργός εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι δύο κατηγορούμενοι από πρόθεση απέκρυψαν το πόρισμα Τυχεροπούλου με αρχικώς 99 και τελικά 41 κόκκινα ΑΦΜ, με σκοπό να μην ελεγχθούν οι παραβάτες. «Αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μη πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, η Ρέππα με έγγραφό της υποστήριξε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή παράνομη και ελλιπής», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγάκος.

Ο κ. Παναγάκος μίλησε για αξιόπιστα ευρήματα της Παρασκευής Τυχεροπούλου για ψευδείς δηλώσεις επιτήδειων τα έτη 2019 και 2020 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία, όπως είπε επιβεβαιώθηκαν από τις καταθέσεις των μαρτύρων στο δικαστήριο.

«Ακόμη και αυθαίρετα να είχε ενεργήσει μια υπάλληλος που έφερε σε γνώση της διοίκησης ευρήματα απάτης, εμείς θα την ψέξουμε;», σημείωσε ο κ. Παναγάκος, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία της έρευνας επαρκή και αξιόπιστα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

To άρθρο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη, την χαρακτήρισαν παράνομη» – Ενοχή για Μελά και Ρέππα ζητά ο εισαγγελέας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr