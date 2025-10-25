ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβάθμιση της κατηγορίας για τον λογιστή – Βρέθηκαν σπίτι του πανάκριβες τσάντες και ρολόγια

Την αναβάθμιση των κατηγοριών για έναν εκ των συλληφθέντων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του λογιστή μετά και τα ευρήματα των αρχών από την κατ’ οίκον έρευνα.

Πλέον ελέγχεται και για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση αλλά και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος. Αρχικά αντιμετώπιζε κατηγορία για την υποβοήθηση του έργου της οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των λογιστικών του υπηρεσιών.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του, τις επόμενες ημέρες, θα κληθεί να απαντήσει για τα όσα βρέθηκαν στο σπίτι του, όπως επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας και να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.