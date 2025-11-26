ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 14 «μαϊμού» αγρότες από την Κρήτη που πέρασαν σήμερα από δίκη

Μετά από σύντομη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο καταδίκασε και τους 14 κατηγορούμενους, δήθεν αγρότες από την Κρήτη, με δηλωμένες εκτάσεις από τη Φωκίδα έως τον Έβρο που λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 10 έως 18 μήνες, με τριετή αναστολή.

Ελαφρυντικό αναγνωρίστηκε μόνο στον κατηγορούμενο ηθοποιό, που επέστρεψε το ποσό των 5.500 ευρώ που έλαβε ως αγροτική ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για όλους τους υπόλοιπους δήθεν αγρότες, το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών απορρίφθηκε.

Όλοι οι κατηγορούμενοι είναι από την Κρήτη, αλλά δήλωναν γεωργικές εκτάσεις σε καλή κατάσταση από τη Στέρεα Ελλάδα έως τον Έβρο, λαμβάνοντας επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 απο 5.000 έως 40.000 ευρώ.

Ο εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας της έδρας, κ. Διονύσης Μουζάκης, νωρίτερα είχε ζητήσει να κηρυχθούν όλοι οι κατηγορούμενοι ένοχοι. Ελαφρυντικό και συγκεκριμένα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ζήτησε να αναγνωριστεί μόνο σε έναν κατηγορούμενο, επειδή επέστρεψε τα χρήματα.