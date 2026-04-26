Ολυμπία Κηρύκου: Νέες πληροφορίες 30 χρόνια μετά την εξαφάνισή της – Τα προβλήματα στον γάμο της και η γνωριμία με άγνωστο άνδρα

Νέες δεδομένα έρχονται στο «φως», 30 χρόνια μετά, για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου από τη Νέα Ιωνία. Η 29χρονη γυναίκα χάθηκε το πρωί της 11ης Νοεμβρίου 1995, αφήνοντας πίσω της ένα αινιγματικό σημείωμα και πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων.

Οι αρχές επικεντρώνονται πάλι στην τελευταία διαδρομή που ακολούθησε εκείνο το πρωί, σε οικονομικά ζητήματα αλλά και στην προσωπική της ζωή, προσπαθώντας να δώσουν απαντήσεις για την εξαφάνισή της που έχει στοιχειώσει τη Νέα Ιωνία.

Ο αδελφός της, μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν έχει σταματήσει να την αναζητά. Τώρα, η υπόθεσή της έχει «ανοίξει» ξανά μετά από μηνύσεις για σοβαρά κενά στις έρευνες.

«Έχω ενημερωθεί ότι η υπόθεση επέστρεψε στον εισαγγελέα, μήπως και μάθουμε επιτέλους τι είχε συμβεί. Τότε η έρευνα των Αρχών ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Δεν με είχαν καλέσει καν για κατάθεση. Μάλιστα, από το Αστυνομικό Τμήμα Καλογρέζας, όπου δηλώσαμε την εξαφάνιση, μου είχαν πει: “Αν μάθετε κάτι, ενημερώστε μας — κι αν μάθουμε εμείς, θα σας ενημερώσουμε”. Από τότε, σιωπή. Δεν βοήθησαν ούτε τον πατέρα μου, δεν μας καθοδήγησαν ποτέ για το τι έπρεπε να κάνουμε», είπε στο «Φως με Τούνελ» συγκινημένος.

Όπως αναφέρει, και οι δύο γονείς του έφυγαν από τη ζωή με τον καημό της εξαφάνισης της κόρης τους.

«Ήμασταν μια δεμένη οικογένεια, με αγάπη και καλή διάθεση. Όλα άλλαξαν μετά τον γάμο της. Πιστεύω πως δεν τον έκανε επειδή το ήθελε πραγματικά, αλλά για να ικανοποιήσει τους γονείς μας και ίσως για να βρει έναν τρόπο να απομακρυνθεί από το σπίτι. Ο σύζυγός της, ο Δημήτρης, πέθανε πρόσφατα, μόλις στα πενήντα του χρόνια. Μια φίλη της, μού είπε ότι η Ολυμπία ένιωθε πιεσμένη, υπήρχαν έντονοι καβγάδες και σκεφτόταν το διαζύγιο λίγο πριν εξαφανιστεί. Η μητέρα μου όμως την απέτρεψε, φοβούμενη το “τι θα πει ο κόσμος”. Πιστεύω πως, αν ζει, ίσως έφυγε με κάποιον που δεν γνώριζε κανείς από το περιβάλλον μας.»

Εμφανώς αγανακτισμένος, επισημαίνει πως μόλις τώρα, τρεις δεκαετίες μετά, κλήθηκε να δώσει δείγμα DNA.

«Τριάντα χρόνια δεν μας ζητήθηκε ποτέ DNA — ούτε από εμένα ούτε από τον πατέρα μου. Και τώρα, ξαφνικά, επειδή ανέλαβε εισαγγελέας, ξεκινούν από την αρχή…», καταλήγει.

Η γνωριμία με τον άγνωστο άνδρα

Η κουνιάδα της, αποκάλυψε για πρώτη φορά στοιχεία τα οποία μέχρι και τώρα παρέμεναν άγνωστα στον αδελφό της.

«Το πρωί εκείνης της ημέρας ήμασταν μαζί. Κάποια στιγμή την άφησα και ο Στάθης, ο εργοδότης της, την είδε να κατευθύνεται σε άλλο δρόμο. Μου είχε πει να μην την περιμένω, γιατί θα πήγαινε στην Κική η οποία έκανε μετακόμιση στο γραφείο της».

Η ίδια διστακτικά παραδέχτηκε πως γνώριζε για μια γνωριμία της Ολυμπίας με έναν άνδρα.

«Από την ίδια την Ολυμπία ήξερα πως κατά τη διάρκεια διακοπών τους με την Κική, είχε γνωρίσει κάποιον άντρα, ο οποίος της έδωσε το τηλέφωνό του. Μου το είχε εκμυστηρευτεί, γιατί ήξερε ότι δεν θα μιλήσω. Μου είχε αναφέρει και μια παλαιότερη σχέση της, πριν τον γάμο, κάπου στα Μεσόγεια — πιθανόν στα Σπάτα — με έναν άντρα που μετά τον χωρισμό τους, έφτασε στο σημείο να γράφει το όνομά της σε τοίχους, καθώς δεν μπορούσε να αποδεχτεί το τέλος της σχέσης τους και την ενοχλούσε. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του», καταλήγει.

Ζητούσε λεφτά πριν εξαφανιστεί

Φίλη της Ολυμπίας κατέθεσε πως η 29χρονη της είχε ζητήσει αρκετές φορές λεφτά, αλλά πάντα της τα επέστρεφε.

Αποκάλυψε πως μετά την εξαφάνιση της σκέφτηκε ότι η φίλη της ήθελε να κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη.

Σύμφωνα με την ίδια, το διάστημα εκείνο ήθελε να χωρίσει και το είχε πει στους γονείς της, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα. Η μητέρα της της είπε πως δεν τη θέλει “ζωντοχήρα” στο σπίτι.

«Της πρότεινα να έρθει να μείνει μαζί μου για όσο χρειαστεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χάθηκε, γιατί δεν μου είπε τίποτα. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της. Θυμάμαι, επίσης, ότι δεν είχε πάρει μαζί της ταυτότητα και αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση…», καταλήγει.