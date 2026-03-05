Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες Ελλήνων που επέστρεψαν με πτήσεις επαναπατρισμού – «Είδαμε θραύσματα να πέφτουν δίπλα μας»

Έξι ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, Έλληνες πολίτες που βρίσκονταν σε περιοχές όπως η Σάρτζα και το Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και ταξιδιώτες που επέστρεφαν από προορισμούς όπως η Ταϊλάνδη, κατάφεραν να επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα με ειδικές πτήσεις, σήμερα Πέμπτη (5.3.26).

Για μέρες παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια και ξενοδοχεία, χωρίς σαφή ενημέρωση για το πότε θα μπορέσουν να ταξιδέψουν, με την αγωνία τους να βρίσκεται στο «κόκκινο». Οι πρώτες πτήσεις επαναπατρισμού άρχισαν να πραγματοποιούνται σήμερα μετά από ημέρες αναμονής, μεταφέροντας περίπου 160 Έλληνες επιβάτες πίσω στη χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετοί παραμένουν ακόμη στην περιοχή και περιμένουν να βρεθεί τρόπος επιστροφής.



Ένα ταξίδι αναψυχής που μετατράπηκε σε μέρες φόβου αγωνίας και αβεβαιότητας όπως περιγράφει στο newsit.gr Έλληνας που έφτασε από το Ντουμπαι με την ειδική πτηση επαναπατρισμού.

«Υπήρξε μεγάλη ταλαιπωρία, πραγματικά μεγάλη ταλαιπωρία. Υπήρχε και φόβος φυσικά. Εγώ είχα πάει για διακοπές στο Ντουμπάι για έξι μέρες. Προσωπικά δεν φοβήθηκα ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα η κατάσταση δεν ήταν εύκολη. Περιμέναμε τέσσερις ημέρες, ουσιαστικά από το Σάββατο μέχρι σήμερα, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε. Μείναμε στο ίδιο μέρος που ήμασταν ήδη, δεν είχαμε άλλη επιλογή», αναφέρει.

Πρωτόγνωρες εικόνας που δεν βγαίνουν εύκολα από το μυαλό τους αντίκρισαν Έλληνες που έκανα κρουαζιέρα στο Ντουμπάι. «Δεν είδαμε πυραύλους να πέφτουν, αλλά είδαμε θραύσματα. Θυμάμαι ότι την πρώτη μέρα, ένα βράδυ που πηγαίναμε για μια κρουαζιέρα στο Ντουμπάι, είδαμε θραύσματα να πέφτουν μπροστά μας και γυρίσαμε πίσω. Από εκείνη τη μέρα και μετά ξεκίνησε η αναμονή για το πότε θα μπορέσουμε να φύγουμε»

«Μας ζητήσουν να προσγειωθούμε στην Τεχεράνη και ο πιλότος αρνήθηκε, μας έκαναν αναχαίτιση και γυρίσαμε στην Σαρτζα», περιγράφει ο Γιάννης Ασλάνης.

«Είχαμε πετάξει στις 28 του μήνα, αλλά τότε μας γύρισαν πίσω ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μας έκαναν αναχαίτιση και επιστρέψαμε στη Σάρτζα. Ο κόσμος πάγωσε και δεν κατάλαβε αμέσως τι συνέβη. Αν όμως σκεφτεί κανείς ότι μας ζητούσαν να προσγειωθούμε στην Τεχεράνη και ο πιλότος αρνήθηκε, καταλαβαίνει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά».

Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιβάτες κλήθηκαν να πληρώσουν οι ίδιοι την διαμονή τους μέχρι να λάβει μέτρα η πρεσβεία όπως αναφέρει ο Γιάννης Ασλάνης.

«Την πρώτη μέρα πληρώσαμε μόνοι μας το ξενοδοχείο. Μετά για δύο-τρεις ημέρες η πρεσβεία φρόντισε να βρεθεί χώρος διαμονής, όμως υπήρχε αβεβαιότητα, γιατί δεν υπήρχε σαφής ενημέρωση για το τι θα γίνει στη συνέχεια».

«Μας είχαν στο αεροδρόμιο 15 ώρες να περιμένουμε χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει λέει στο newist.gr Ελληνίδα ταξιδιώτισσα που επέστρεφε από ταξίδι στην Ταϊλάνδη και εγκλωβίστηκε στη Σάρτζα για έξι ημέρες.

«Ήρθα από τη Σάρτζα, όπου ξεμείναμε έξι μέρες. Είχαμε πάει ταξίδι στην Ταϊλάνδη και στην επιστροφή είχαμε στάση εκεί.Ήμασταν από τους τυχερούς, γιατί μας παρείχαν ξενοδοχείο και τρία γεύματα τη μέρα. Άλλοι άνθρωποι όμως, ειδικά οικογένειες με μικρά παιδιά, πέρασαν πολύ δύσκολα. Υπήρχε πανζουρλισμός. Μας είχαν στο αεροδρόμιο 15 ώρες να περιμένουμε χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μας σταμάτησαν την πτήση και γυρίσαμε πίσω χωρίς καμία εξήγηση. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο» καταλήγει.



