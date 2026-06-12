Οι πολίτες ξανά στον ρόλο του αξιολογητή για τις υπηρεσίες του Δημοσίου – Έναρξη του δεύτερου κύκλου

Με τη φιλοδοξία να ενισχύσει τη λογοδοσία των δημόσιων υπηρεσιών και να εντάξει πιο ενεργά τη φωνή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η κυβέρνηση θέτει από σήμερα (12/6/26) σε λειτουργία τον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης του υπουργείου Εσωτερικών.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται από κοινού από τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, επιχειρεί να μετατρέψει την εμπειρία του πολίτη σε μετρήσιμο δείκτη αποτελεσματικότητας για το κράτος, διευρύνοντας ένα εγχείρημα που εγκαινιάστηκε το 2025.

Η διαδικασία απευθύνεται σε ενήλικους Έλληνες πολίτες και μόνιμους κατοίκους της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα είτε απευθείας είτε μέσω του gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, ενώ όσοι έχουν ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική επικοινωνία με το Δημόσιο μέσω του Gov.gr Wallet θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, η συμπλήρωση του οποίου απαιτεί κατά μέσο όρο επτά λεπτά.

Οι πολίτες καλούνται να βαθμολογήσουν σειρά υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κλίμακα από το 1 έως το 10, αποτυπώνοντας τον βαθμό ικανοποίησής τους από υπηρεσίες που συνδέονται με την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της αξιοποίησης δεδομένων που προέρχονται απευθείας από τους χρήστες των υπηρεσιών.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η συστηματική καταγραφή της εμπειρίας των πολιτών μπορεί να προσφέρει μια πιο σαφή εικόνα για τα σημεία όπου το κράτος ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και για εκείνα στα οποία εξακολουθούν να καταγράφονται δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις ή ελλείψεις.

Ο πρώτος κύκλος της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 31 Μαΐου 2025, αποτέλεσε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ένα σημαντικό πείραμα συμμετοχικής αξιολόγησης σε εθνική κλίμακα.

Σχεδόν 65.000 πολίτες συμμετείχαν εθελοντικά στη διαδικασία, προσφέροντας ένα μεγάλο όγκο δεδομένων για την αποτίμηση της λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών.

Η συμμετοχή θεωρήθηκε ιδιαίτερα υψηλή για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς επρόκειτο για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες σε τόσο ευρύ πεδίο εφαρμογής.

Κεντρικός στόχος του νέου κύκλου είναι η συγκέντρωση επικαιροποιημένων πρωτογενών στοιχείων που θα επιτρέψουν στις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν τις μεταβολές στις αντιλήψεις των πολιτών και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται.

Το ερωτηματολόγιο καταρτίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών και αναθεωρείται σε τακτική βάση, τόσο ως προς τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει όσο και ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης.

Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσα από τον θεσμό της αξιολόγησης να δημιουργήσει έναν πιο σταθερό μηχανισμό ανατροφοδότησης μεταξύ κράτους και πολιτών. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αναμένεται να συνδεθεί με τον εντοπισμό προβληματικών πεδίων, την ιεράρχηση παρεμβάσεων και τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής συναλλαγής των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος χαρακτήρισε την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών «πολύτιμο εργαλείο» για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και βασικό στοιχείο διαφάνειας και λογοδοσίας, επισημαίνοντας ότι η συστηματική καταγραφή της εμπειρίας των πολιτών επιτρέπει την καλύτερη ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων.

Όπως ανέφερε, η επιδίωξη είναι η διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η οικοδόμηση ενός πιο αποτελεσματικού και φιλικού προς τον πολίτη κράτους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η περσινή συμμετοχή χιλιάδων πολιτών κατέδειξε τη διάθεση της κοινωνίας να συμβάλει ενεργά στη βελτίωση του Δημοσίου.

Όπως σημείωσε, κάθε αξιολόγηση, παρατήρηση ή πρόταση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό αδυναμιών και τη διόρθωση προβλημάτων, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός κράτους που ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πολιτών και ενισχύει την εμπιστοσύνη τους προς τους θεσμούς.

Η δεύτερη αυτή άσκηση αξιολόγησης αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη τεστ για το κατά πόσο οι πολίτες είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αποτίμησης των δημόσιων πολιτικών, αλλά και για το κατά πόσο η ίδια η διοίκηση μπορεί να μετατρέψει τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις τους σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα.