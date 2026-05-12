Οι νοσηλευτές γυρίζουν την πλάτη στο ΕΣΥ – «Αγκάθι» οι χαμηλές απολαβές

Μπορεί σήμερα (12.05.2026) να είναι η Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή – τριας με τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στα νοσοκομεία να είναι μεγάλες στο συγκεκριμένο κλάδο.

Τα φώτα σήμερα -Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή -τριας- στρέφονται στις αναμενόμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, ωστόσο η πραγματικότητα στους διαδρόμους των νοσοκομείων παραμένει αμείλικτη.

Η υποστελέχωση, οι εξοντωτικές βάρδιες και οι πενιχρές αποδοχές έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα στα δημόσια νοσοκομεία, καθιστώντας τον κλάδο πλήρως απωθητικό για τη νέα γενιά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ σήμερα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς, που μαρτυρούν τη βαθιά απαξίωση που βιώνει ο νοσηλευτικός κλάδος τα τελευταία χρόνια.

Η αναγκαιότητα να ενισχυθεί η στελέχωση, είναι πάγιο αίτημα των ίδιων των νοσηλευτών, -τριών, με τις κυβερνητικές ενέργειες μέχρι σήμερα, να οδηγουνται στο κενό.

Οι προκηρύξεις δεν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των νέων νοσηλευτών και νοσηλευτριών, ενώ οι περισσότεροι -ακόμη κι όταν περνούν από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ- επιλέγουν να μην στελεχώσουν τελικά το ΕΣΥ και να μεταπηδήσουν στον κλάδο των σχολικών νοσηλευτών, με όχι καλύτερες αποδοχές, αλλά τουλάχιστον με πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, καθώς αποτελεί άμεση προϋπόθεση για την ασφάλεια των ίδιων των ασθενών.

Νοσηλευτές: Η εικόνα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ

Τα βασικά «αγκάθια» που συνθέτουν το πρόβλημα της αποψίλωσης των νοσοκομείων από την ραχοκοκκαλιά του ΕΣΥ -τους νοσηλευτές- συνοψίζονται στα εξής:

Μισθολογική καθήλωση: Οι νέοι νοσηλευτές καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή με μισθούς που ледγις αγγίζουν τα 900 ευρώ, ποσό δυσανάλογο των ευθυνών και των συνθηκών εργασίας τους.

Τεράστια οργανικά κενά: Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην αναλογία νοσηλευτών ανά 1.000 κατοίκους, με τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία να υπολογίζονται σε χιλιάδες.

Εργασιακή εξουθένωση (Burnout): Οι διπλοβάρδιες, η αδυναμία λήψης κανονικών αδειών και η διαρκής πίεση εξαντλούν το υπάρχον προσωπικό σωματικά και ψυχολογικά.

Νοσηλευτές: «Το ΕΣΥ γερνάει μαζί με το προσωπικό του»

Η φράση αυτή συνοψίζει την πιο δραματική διάσταση της σημερινής κρίσης, η οποία αγγίζει πλέον βαθιά και το κοινωνικο-δημογραφικό πεδίο. Κι αυτό καθώς, το κύμα της φυγής δεν αφορά μόνο τις συνταξιοδοτήσεις, αλλά και τις παραιτήσεις νέων ανθρώπων.

Ο ενθουσιασμός των σπουδών γρήγορα δίνει τη θέση του στον ρεαλισμό της αγοράς εργασίας. Σχολές που παραδοσιακά τροφοδοτούσαν το σύστημα υγείας, σήμερα καταγράφουν χαμηλή ζήτηση στο μηχανογραφικό.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το φαινόμενο νέων αποφοίτων, οι οποίοι, έπειτα από μια σύντομη επαφή με τις συνθήκες των δημόσιων νοσοκομείων, επιλέγουν συνειδητά να αλλάξουν εντελώς επάγγελμα ή να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό.

Ενδεικτικό της κρατικής ολιγωρίας είναι το ζήτημα της ένταξης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ). Το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ θα έπρεπε ήδη να είχε ενταχθεί στα ΒΑΕ από το 2025, σύμφωνα με την αρχική δέσμευση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας. Η ημερομηνία αυτή μετατέθηκε, και σήμερα, διανύοντας ήδη τον Μάιο του 2026, καμία ουσιαστική διεργασία δεν έχει ξεκινήσει.

Το σχέδιο του υπουργείου και οι αναμενόμενες εξαγγελίες

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας δείχνουν να αναγνωρίζουν το μέγεθος της κρίσης.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του (26/4/2026), κατά την παρουσίαση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε την έλλειψη νοσηλευτών ως το «μεγάλο αγκάθι» του συστήματος.

Ενώ ανακοίνωσε την προκήρυξη 1.000 νέων θέσεων μόνιμων ιατρών, για το νοσηλευτικό προσωπικό παρέπεμψε στις σημερινές εξαγγελίες, δεσμευόμενος για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κινήτρων:

«Απολύτως αποδεχόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα και έχουμε ευθύνη να κάνουμε το επάγγελμα πιο ελκυστικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προϊδεάζοντας για παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στη συγκράτηση του υπάρχοντος δυναμικού και την προσέλκυση νέου.

Στο πλευρό των νοσηλευτών ο ιατρικός κόσμος

Την αναγκαιότητα άμεσης στήριξης του κλάδου υπογραμμίζει με έμφαση και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), τιμώντας τη σημερινή μέρα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Φλόρενς Ναϊτινγκέιλ.

Υπό το φετινό διεθνές μήνυμα «Οι Νοσηλευτές μας. Το μέλλον μας. Οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σώζουν ζωές», ο ΠΙΣ εκπέμπει ηχηρό μήνυμα συμπόρευσης:

«Ο ΠΙΣ αναγνωρίζει το μεγάλο βάρος που σηκώνουν στις πλάτες τους οι νοσηλευτές τόσο στο ΕΣΥ, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και στέκεται δίπλα τους αρωγός σε αιτήματα για τις εξοντωτικές βάρδιες, τους χαμηλούς μισθούς αλλά και τα περιστατικά βίας -λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής- για τα οποία μάλιστα τούς συμπεριέλαβε στις καμπάνιες προηγούμενων ετών για τη «βία στη λευκή μπλούζα».

Ως άμεσοι συνεργάτες των ιατρών, οι νοσηλευτές της χώρας δίνουν καθημερινό αγώνα ώστε να παραμείνει η φροντίδα υγείας σε υψηλά επίπεδα προς όφελος των πολιτών. Είναι όμως γνωστό ότι οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία όλης της χώρας, δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας, με το αίτημα για μαζικές προσλήψεις να είναι πάγιο, όπως άλλωστε και για τους γιατρούς!»

Στοίχημα των σημερινών κυβερνητικών ανακοινώσεων, αποτελεί -όχι απλώς η παροχή αποσπασματικών επιδομάτων- αλλά ο θεσμικός και μισθολογικός επανακαθορισμός ενός επαγγέλματος που αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του συστήματος υγείας. Χωρίς νέους νοσηλευτές, το ΕΣΥ αντιμετωπίζει ένα μέλλον μη βιώσιμο.

