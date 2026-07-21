Οι Εύζωνες αγέρωχοι και ακίνητοι στον καύσωνα

Οι άγρυπνοι φρουροί του Άγνωστου Στρατιώτη, οι Εύζωνες είτε με βροχή, είτε με χιόνι, είτε με καύσωνα στέκονται αγέρωχοι και ακίνητοι επιτελώντας στο ακέραιο το καθήκον τους.

Την ώρα που η Αθήνα «βράζει» στην κυριολεξία από τον καύσωνα και η παραμονή στον ήλιο μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής για την υγεία, οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στέκονται στο πόστο τους εντυπωσιάζοντας όχι μόνο τους τουρίστες αλλά και τους Έλληνες.

Με την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου στον ήλιο οι νέοι αυτοί τιμώντας την πατρίδα τους δείχνουν αξιοσημείωτη αντοχή και πειθαρχία που θα ζήλευαν πολλοί.

Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες ο αξιωματικός υπηρεσίας προσπαθεί σκουπίζοντας το μέτωπό τους και δίνοντάς τους νερό να βελτιώσει λίγο τις συνθήκες. Η προσφορά και η αφοσίωσή τους στο καθήκον τους είναι αξιοθαύμαστη ειδικά σε μια περιοχή σαν το κέντρο της Αθήνας που η ζέστη είναι στην κυριολεξία αφόρητη.