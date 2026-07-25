Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν και drone των Χούθι της Υεμένης

Νέα επιτυχία σημείωσε η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), καθώς η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που προερχόταν από την Υεμένη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη.

Η κατάρριψη έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΛΔΥΣΑ για την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η νέα αυτή επιχείρηση ακολούθησε την επιτυχή αντιμετώπιση προηγούμενης επίθεσης, κατά την οποία η ελληνική Πυροβολαρχία Patriot είχε αναχαιτίσει δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από την περιοχή της Υεμένης με στόχο σημαντική εγκατάσταση στην περιοχή Γιανμπού.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», που αφορά την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.