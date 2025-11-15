Οι ειρωνείες του επιχειρηματία με τις απάτες για τον Σπύρο Μαρτίκα και το ψεύτικο πλακάκι χρυσού: «Πουλάει μαγαζί και ακίνητο»

Ένα καλά στημένο κύκλωμα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες είχαν φτιάξει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταξύ των θυμάτων της ήταν και ο Σπύρος Μαρτίκας.

Από τον Σπύρο Μαρτίκα κατάφεραν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να αποσπάσουν 500.000 ευρώ. Αρχηγός του κυκλώματος ήταν ένας 53χρονος και υπαρχηγός επιχειρηματίας ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ.

Στο φως ήρθαν αρκετοί από τους διαλόγους της εγκληματικής οργάνωσης όπου φαίνεται ο τρόπος που λειτουργούσαν για να εξαπατήσουν τους πολίτες που τους υπόσχονταν «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου.

Ενδεικτική είναι η συζήτηση μεταξύ του αρχηγού και ενός θύματος… Τότε του είχαν αποσπάσει 50.000 ευρώ και του είχαν επιστρέψει μόνο 7.500 ευρώ. Στην συνομιλία ο αρχηγός πιέζει το θύμα να βρει άμεσα και να του παραδώσει επί πλέον το χρηματικό ποσό των 50.000 σε μετρητά για την «δήθεν» επένδυση στο καζίνο με την προϋπόθεση να αφήσει το «κεφάλαιο» για ένα μήνα. Του λένε μάλιστα ότι θα κερδίσει μέσα από κλήρωση ένα πολυτελες αυτοκίνητο.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Άκου τι θα κάνεις, θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ για να σε βάλω και στο έκτακτο

ΘΥΜΑ: Ναι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Τετάρτη, εντάξει τώρα άκου ένας τρόπος γιατί μίλησα με ένα διευθυντή φίλο να μπορείς να βγάλεις τα λεφτά

ΘΥΜΑ: Ναι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μπορείς να πας αύριο σε δύο τρεις τράπεζες

ΘΥΜΑ: Ναι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μπορείς να πας τη Δευτέρα, μπορείς να πας και τη Τρίτη και να είσαι έτοιμος

ΘΥΜΑ: Δες να τα πάρω λίγα λίγα και όχι μεταφορά ε;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Όχι μεταφορά φίλε γιατί μεταφορά 50.000 ευρώ πρέπει να κόψουμε τιμολόγια και α@@@@@α μύδια.

ΘΥΜΑ: Ήθελα να στο πω δεν είναι πολύ πιστωτικός αν έχεις κανένα άνθρωπο για τιμολόγιο αλλά

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μη φωνάζει ρε θα μου πεις από κοντά τη Τετάρτη

ΘΥΜΑ: Ναι, ναι εντάξει, εντάξει ωραία

ΑΡΧΗΓΟΣ: Κατάλαβες τι λέω; Έχω εγώ τα έργα μου

ΘΥΜΑ: Ναι, ναι γιατί έχω και εγώ ανθρώπους αλλά φέτος μου την έχουν κάνει, μου την έχουν κάνει

ΑΡΧΗΓΟΣ: Αλλά θέλω νόμιμα, θέλω νόμιμα θέματα όμως μέσα από τράπεζες και τα λοιπά

ΘΥΜΑ: Ναι ρε εννοείται, καταλαβαίνω όλα

ΑΡΧΗΓΟΣ: Γιατί ξέρεις έτσι;

ΘΥΜΑ: Καταθετήρια όλα εννοείται ρε Α…

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ξέρεις ότι αυτό δεν είναι εύκολο αδερφέ

ΘΥΜΑ: Ναι το ξέρω

ΑΡΧΗΓΟΣ: Κοίταξε να δεις με το που αρχίσουμε εδώ πέρα κατευθείαν θα πάμε και το άλλο

ΘΥΜΑ: Ωραία

ΑΡΧΗΓΟΣ: Εντάξει; Αλλά θέλω να είμαστε ταχύτατοι σε ότι πούμε, ότι πούμε να γίνει

ΘΥΜΑ: Όχι ρε εννοείται, εννοείται ρε Α….

ΑΡΧΗΓΟΣ: Για να μπορώ καταλάβες να παίξω και εγώ τη μπάλα μου όπως θέλω

ΘΥΜΑ: Ωραία εννοείται, εννοείται να σου πω ρε Α…

ΑΡΧΗΓΟΣ: Είπα για το Κ…. τελείωσε πες μου

ΘΥΜΑ: Αυτό θα είναι για ένα μήνα ε το πενηντάρι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ένα μήνα θα το ‘παμε ρε φίλε;

ΘΥΜΑ: Εντάξει τέλεια

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ένα μήνα και το CAYENNE κάνει γύρω στα εκατό εβδομήντα τέσσερα χιλιάρικα (174.000)

ΘΥΜΑ: Εκατό εβδομήντα τέσσερα (174); Έλα τι είναι;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Να είναι το SUPER TURBO

ΘΥΜΑ: Τι είναι; TURBO;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Είναι το SUPER TURBO δε ξέρω πως μου τα ’πανε τώρα τόσο κάνει κάνει τιμολόγιο

ΘΥΜΑ: Είναι το κανονικό ή το κουπέ Α…., ξέρεις; Γιατί βγαίνει το κλασικό το CAYENNE και μετά το κουπέ

ΑΡΧΗΓΟΣ: Τι κουπέ είναι αυτό φίλε

ΘΥΜΑ: Μπράβο ωραία, ωραία μ’ αρέσει μπράβο

ΑΡΧΗΓΟΣ: Αυτό είναι το κουπέ

ΘΥΜΑ: Μπράβο και τι χρώμα

ΑΡΧΗΓΟΣ: Θα βάλουμε, θα βάλουμε και κανονικό

ΘΥΜΑ: Όχι το κουπέ θέλω το κουπέ

ΑΡΧΗΓΟΣ: Το χρώμα του είναι μαύρο αδερφέ

ΘΥΜΑ: Μπράβο ωραίος, ωραίος αυτό πότε θα βγει Α…;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Οχτώ Φεβρουαρίου

ΘΥΜΑ: Οκτώ, πάλι με τον ίδιο τρόπο;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ναι με ένα (1) προς τρία (3) θα πληρώσεις εκεί

ΘΥΜΑ: Δηλαδή πόσο θα βγει;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ε βάλει το ένα (1) προς τρία (3) πόσο είναι στα εκατό εβδομήντα (170)

ΘΥΜΑ: Ε εξήντα (60);

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ε κάνε εξήντα (60) εκεί

ΘΥΜΑ: Δηλαδή εκεί τι θες ένα πενηντάρι (50) και να το γυρνάς εσύ;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Θα το πούμε από κοντά θα τα φτιάξουμε όλα ρε

ΘΥΜΑ: Όχι λέω για να ξέρω να ‘χω μια εικόνα ρε Α…

ΑΡΧΗΓΟΣ: Θα σου βγει τσάμπα

ΘΥΜΑ: Ε αυτό λέω

ΑΡΧΗΓΟΣ: Με το πενηντάρικο (ακατάληπτη λέξη) θα έβγαινε το κατοστάρικο (100) αέρατα αλλά αφού τα θες τα λεφτά με το πενηντάρικο θα μειώσεις τη ιστορία

ΘΥΜΑ: Νομίζω με πενηντάρι (50) μέχρι το Φεβρουάρη είσαι καλά ρε Α….

ΑΡΧΗΓΟΣ: Είμαστε καλά ναι με το κεφάλαιό σου και περισσεύουν κιόλας.

ΘΥΜΑ: Ναι αυτό, αυτό σου λέω

ΑΡΧΗΓΟΣ: Εντάξει ρε λοιπόν

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ωραία άρα το κλείσαμε και το CAYENNE ε;

ΘΥΜΑ: Τα κλείσαμε όλα δεν αλλάζει κάτι τη Τετάρτη σε περιμένω

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ωραία εντάξει, εντάξει Α…. τα λέμε

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μη βασιστείς σ’ αυτόν βγάλε και εσύ μου λέει και ο διευθυντής μου λέει μπορεί να βγάλει σιγά σιγά από τις τράπεζες όλες

ΘΥΜΑ: Α τα πηγαίνω τώρα τη γ@@@@α

ΑΡΧΗΓΟΣ: Δηλαδή μπορείς να πας αύριο να βγάλεις ένα δεκάρικο (10) πέντε (5) και πέντε (5)

ΘΥΜΑ: Ναι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μπορείς να πας τη Δευτέρα να βγάζεις, μπορείς να πας τη Τρίτη και να πας και τη Τετάρτη σ’ αυτόν το μ@@@@@α να τα πάρεις

ΘΥΜΑ: Εντάξει, εντάξει Α…. ωραία

ΑΡΧΗΓΟΣ: Εντάξει;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Εντάξει τέλος

ΑΡΧΗΓΟΣ: Με βολεύει και μένα η Τετάρτη και θα σου κάνω και γύρισμα και θα σου κάνω και συμπλήρωμα

ΘΥΜΑ: Δηλαδή;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Θα σου βγάλω και ένα πέντε τοις εκατό (5%) ρε φίλε συμπλήρωμα μπορεί να κάνω δύο (2) γυρίσματα και να σου βγάλω δέκα τοις εκατό (10%)

ΘΥΜΑ: Άρα τη Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω πόση ώρα

ΑΡΧΗΓΟΣ: Άρα το πενήντα (50) το πενήντα (50) δεν είναι ανάγκη να κάτσεις το πενήντα (50) θα γίνει πενήντα πέντε (55) ή πενήντα δυόμιση (52,5) ή πενήντα πέντε (55)

ΘΥΜΑ: Ναι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Συν τα πενήντα (50) που έχεις

ΘΥΜΑ: Ωραία

ΑΡΧΗΓΟΣ: Κατάλαβες;

ΘΥΜΑ: Άρα το πενηντάρι (50) αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε ένα μήνα γιατί το χρειάζομαι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Σε ένα μήνα θα το πάρεις

ΘΥΜΑ: Το άλλο το πενηντάρι (50) το αφήνω μέσα, το άλλο το αφήνω μέσα

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ότι θέλεις

ΘΥΜΑ: Το αφήνω μέσα για το

ΑΡΧΗΓΟΣ: Άμα θέλεις και το άλλο το παίρνεις άμα θέλεις

ΘΥΜΑ: Όχι ρε και το αυτοκίνητο πως θα γίνει;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Δεν σε συμφέρει να το πάρεις γιατί θα βγάλεις για το αυτοκίνητο κατάλαβες;

ΘΥΜΑ: Αυτό, θα γίνει για το αυτοκίνητο

ΑΡΧΗΓΟΣ: Θα πάρεις ένα πενηντάρι (50) με κομισιόν

ΘΥΜΑ: Ωραία

ΑΡΧΗΓΟΣ: Και θα αφήσεις το άλλο μέσα μέχρι το Φεβρουάριο

ΘΥΜΑ: Ωραία για το αυτοκίνητο

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ναι ρε

ΘΥΜΑ: Είσαι ωραίος εντάξει Αλέξανδρε

ΑΡΧΗΓΟΣ: Το κλείσαμε έτσι

«Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί…»

Παράλληλα στο φως έρχεται και η συνομιλία μέλους της οργάνωσης με τον υπαρχηγό όπου αναφέρονται σε διαφήμιση στα social media που έκανε ο τελευταίος και αφορούσε μία πλάκα χρυσού. Μάλιστα μιλούν ειρωνικά για τον Σπύρο Μαρτίκα και την πλάκα χρυσού που του έκλεψαν μέσα από ψεύτικη ληστεία.

Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, άστο θα φουντώσει.

Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μη πλακώσει η εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

Υπαρχηγός: Γέλια.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Μέλος: (Γέλια).

«Έχει και μαγαζί, έχει και ακίνητο που το πουλάει»

Τα μέλη της οργάνωσης προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ξεγελάσουν τα θύματά τους. Στον διάλογο ο επιχειρηματίας ενημερώνει τον αρχηγό ότι έχουν ένα υποψήφιο θύμα που θα αποκτήσει χρήματα μετά από την πώληση ενός ακινήτου. Θα συναντιόταν μαζί του για να του παρουσιάσουν την επένδυση.

Υπαρχηγός: Καλά, σπίτι είμαι δεν κάνω τίποτα. Ε με πήρε ένας προχθές τηλέφωνο.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Ένας είδε το τέτοιο με το Ρ., μου λέει έχω ένα ακίνητο φίλε, έχω και ένα μασάζ λέει και το πουλάω και αυτό λέει στο Χαϊδάρι.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Λέω θα το έχεις πάρει τώρα λέω για να το πουλάς και δεν θα είναι η δουλειά σου. Μου λέει ναι μου λέει ακριβώς.

Αρχηγός: Ναι.

Υπαρχηγός: Του λέω θες να βρεθούμε αύριο; Μου λέει αύριο δεν μπορώ αλλά τη Δευτέρα μου λέει 12:30 η ώρα.

Αρχηγός: Ναι.

(…)

Υπαρχηγός: Θες να πάμε μαζί;

Αρχηγός: Πάμε ρε.

Υπαρχηγός: Πάμε μαζί να τον δούμε γιατί μου φάνηκε καλός.

Αρχηγός: Ότι θες, ότι θες πάμε.

Υπαρχηγός: Έχει και μαγαζί, έχει και ακίνητο που το πουλάει.

Αρχηγός: Ωραία.

(…)

Αρχηγός: Βάγγο καλημέρα.

Υπαρχηγός: Καλημέρα, τι κάνεις;

Αρχηγός: Λοιπόν 8 η ώρα να κλείσω κάτω;

Υπαρχηγός: Ναι ναι ναι κλείσε οχτώ. Κάτσε να τον πάρω και ένα τηλέφωνο, τον πάρω και ένα τηλέφωνο τώρα για επιβεβαίωση. Εμείς έχουμε έξι η ώρα ραντεβού στο παλατάκι να τον πάρω εγώ στο δικό μου το αυτοκίνητο, έχω πει στον Δ. να μου φέρει το δικό του.

Αρχηγός: Μόνος του θα έρθει;

Υπαρχηγός: Μόνος του ναι.

Αρχηγός: Ωραία ωραία. Άρα είναι να είμαστε οι τρεις μας; Καλύτερα.

Υπαρχηγός: Όχι οι τρεις μας θα έρθει και ο Ε. για να μου φέρει από πίσω σα συνοδεία με άλλο αυτοκίνητο, με το δικό του.

«Έχεις κανα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο»

Υπάρχει επίσης και η συνομιλία του υπαρχηγού και ενός αγνώστου άντρα με μικρό όνομα «Στέλιος». Ακόμα η συνομιλία ενός επίσης άγνωστου άντρα με τον υπαρχηγό από τον οποίο ζητάει για λογαριασμό του «Στέλιου», να λάβει πλήθος απομιμήσεων χρυσών λιρών για να τα δώσει κάπου αλλού.

«Στέλιος»: Έχεις κανα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο. Ή κάτι;

Υπαρχηγός: Τι, τι, τι να χω;

«Στέλιος»: Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω.

Υπαρχηγός: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP ή 24άρι;

«Στέλιος»: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο.

Υπαρχηγός: Α, οk, ok.

«Στέλιος»: Ή καμιά λίρα μούφα έτσι, να’ ναι ψιλο original.

Υπαρχηγός: Για να κάνεις πλάκα;

«Στέλιος»: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου. Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε.

Υπαρχηγός: Oκ. Θα σου πω από κοντά.

Άγνωστος: Προχθές ήμουν με τον φίλο που μιλάγαμε, με άκουσες από μεσα, με κατάλαβες;

Υπαρχηγός: Ε, μου το είπε ο Ε. μου λέει ότι έχει έρθει ο..

Άγνωστος: Όχι ρε, ο φίλος ο Στέλιος ρε, που σε πήραμε που ΄σου πε κάτι.

Υπαρχηγός: Α, ήσασταν μαζί;

Άγνωστος: Ναι. Άμα, άμα τον δεις αύριο από κοντά κοίτα μπας και το φτιάξεις.

Υπαρχηγός: Α, ΟΚ,ΟΚ. Πόσα, πόσα κομμάτια θέλετε;

Άγνωστος: Ε, από κοντά, ε, στρογγυλά θα έχουμε ή τα άλλα τα πλακάκια;

Υπαρχηγός: Στρογγυλά, στρογγυλά. Και τα άλλα τα φτιάχνουμε, θέλουμε μια εβδομάδα, δέκα μέρες. (…) Αυτά τα στρογγυλά τα κουμπιά μπορώ να τα έχω και αύριο, τα, το άλλο πρέπει να τα φτιάξω.

Άγνωστος: Φερ, φέρε μου αύριο έτσι, καμιά δεκαριά να τα δω πως είναι, μπορείς;

Υπαρχηγός: Ωραία, ωραία, ωραία. Ε, κανονικά είναι δε ξεχωρίζεις.

Άγνωστος: Έλα ρε μάγκα. Έλα μωρή παιχτάρα.

Υπαρχηγός: Δε ξεχωρίζεις όχι, μόνο στο βάρος ξεχωρίζουν έτσι; Το μέγεθος και το τέτοιο είναι παρ’ τα , καν’ τα ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς.