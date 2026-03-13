Οι βιοδείκτες στον καρκίνο έχουν θεσμοθετηθεί αλλά οι ασθενείς τις πληρώνουν από την τσέπη τους

Ανενεργή παραμένει στην πράξη η αποζημίωση των βιοδεικτών στον καρκίνο για τους ογκολογικούς παρότι ανακοινώθηκε, θεσμοθετήθηκε και παρουσιάστηκε ως σημαντική μεταρρύθμιση. Στην πράξη όμως, μήνες μετά, παραμένει ανενεργή.

Από τον Οκτώβριο του 2025 προβλέφθηκε η αποζημίωση επιπλέον βιοδεικτών για τον καρκίνο.

Πρόκειται για πολύ σημαντικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, την πρόγνωση της νόσου αλλά και για να καθοδηγούν την επιλογή της κατάλληλης εξατομικευμένης θεραπείας.

Ωστόσο, η εφαρμογή της από τον ΕΟΠΥΥ δεν έχει ακόμη προχωρήσει και η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες που διαθέτουν τα τεστ δεν έχει ξεκινήσει.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς συνεχίζουν να πληρώνουν από την τσέπη τους τις πανάκριβες αυτές εξετάσεις, αν και η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει εδώ και καιρό ότι αποζημιώνονται.

Βιοδείκτες: Η σημασία τους στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του όγκου

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Το ισχύον πλαίσιο αποζημίωσης βασίζεται σε απόφαση του 2014 και καλύπτει μόλις 24 κωδικούς βιοδεικτών.

Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό εξετάσεων που αφορά συγκεκριμένες κακοήθειες και δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της ογκολογίας, όπου η θεραπεία καθορίζεται όλο και περισσότερο από μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου.

Έτσι, πολλοί ασθενείς που χρειάζονται σύγχρονους βιοδείκτες αναγκάζονται να καλύπτουν οι ίδιοι το κόστος. Σύμφωνα με ογκολόγους, για βασικό έλεγχο βιοδεικτών στον καρκίνο του πνεύμονα η δαπάνη μπορεί να κυμανθεί από 300 έως 600 ευρώ.

Παράλληλα, η αποζημίωση που είχε εξαγγελθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε ανακοινώσει εδώ και έναν χρόνο ότι οι εξετάσεις θα εντάσσονταν στην κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης και μάλιστα είχε γίνει και η σχετική θεσμική πρόβλεψη.

Ωστόσο μέχρι σήμερα ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει προχωρήσει στη διαπραγμάτευση με τις προμηθεύτριες εταιρείες, διαδικασία απαραίτητη ώστε να καθοριστεί το κόστος των τεστ και να ενταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα στην ΗΔΙΚΑ για να αποζημιώνονται στους ασφαλισμένους.

«Απαιτούνται αρκετά γραφειοκρατικά βήματα μέχρι την υλοποίηση»

Στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας εκτιμούν ότι η διαδικασία θα χρειαστεί χρόνο. Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της AstraZeneca στην Ελλάδα, Έλενα Χουλιάρα, έχει επισημάνει ότι τα γραφειοκρατικά βήματα που απαιτούνται μέχρι να ενεργοποιηθεί η αποζημίωση είναι αρκετά.

Στο μεταξύ, οι δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας παρουσιάζουν την αποζημίωση των βιοδεικτών ως ήδη θεσμοθετημένη παρέμβαση για τους ασθενείς με καρκίνο.

Οι υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν

Σε παλαιότερη εκδήλωση του ΣΦΕΕ, ο υπουργός Υγείας είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα βελτίωνε την ακρίβεια της διάγνωσης και θα οδηγούσε σε πιο ορθολογική χρήση των πόρων του συστήματος υγείας, προβλέποντας μάλιστα ξεχωριστό προϋπολογισμό για την κάλυψη των εξετάσεων.

Στην καθημερινότητα των ασθενών, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική: οι βιοδείκτες θεωρούνται πλέον βασικό εργαλείο της σύγχρονης ογκολογίας, αλλά η πρόσβαση σε αυτούς εξακολουθεί να εξαρτάται από το «πορτοφόλι» του ασθενούς.

Πηγή: iatropedia.gr

To άρθρο Οι βιοδείκτες στον καρκίνο έχουν θεσμοθετηθεί αλλά οι ασθενείς τις πληρώνουν από την τσέπη τους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr