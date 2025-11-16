Οι αετονύχηδες «έφαγαν» 40.000 ευρώ και από την influencer Βρισηίδα Ανδριώτου – Ο υπαρχηγός της συμμορίας εκδικήθηκε τον Σπύρο Μαρτίκα γιατί τον αποκάλεσε «γέρο»

Θύμα της εγκληματικής οργάνωσης των αετονύχηδων με αρχηγό τον απότακτο αστυνομικό και υπαρχηγό τον ιδιοκτήτη κεντρων SPA, που έβαζαν στο μάτι και «δάγκωναν» επιχειρηματίες και ευκατάστατους πολίτες έπεσε και το γνωστό μοντέλο – influencer, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Όπως αποκαλύπτει το newsit.gr, εκτός από τον φαρμακοποιό Σπύρο Μαρτίκα, που είδε 610.000 ευρώ να κάνουν από το πορτοφόλι του «φτερά», οι απατεώνες της εγκληματικής οργάνωσης «έφαγαν» και από τη Βρισηίδα Ανδριώτου του 40.000 απο τις 50.000 που την έπεισαν να επενδύσει! Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η 29χρονη αναφέρεται ως θύμα, ενώ έχει καταθέσει σε βάρος των δραστών μήνυση για τη ζημία που υπέστη.

Παράλληλα, μέσα από τη δικογραφία αποκαλύπτεται πως ο 49χρονος φαρμακοποιός μπήκε στο μάτι του υπαρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, του επιχειρηματία κέντρων SPA και αποφάσισαν να τον «μαδήσουν» με αφορμή ένα απαξιωτικό σχόλιο που έκανε στέλνοντας σε μια κοπέλα μήνυμα για τον υπαρχηγό και τον αποκαλούσε «γέρο!».

Έτσι, το κύκλωμα τον έβαλε στο στόχαστρο και του έφαγε 610.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι όπως προκύπτει από τη δικογραφία, για την περίπτωση της ληστείας που σκηνοθέτησε το κύκλωμα για να αρπάξει μια τσάντα με πλάκες χρυσού και τις λίρες από τον Σπύρο Μαρτίκα, αν και ο φαρμακοποιός κατήγγειλε το συμβάν στην Αστυνομία για την τσάντα που του αφαίρεσαν με τις πλάκες χρυσού -των οποίων η γνησιότητα εξετάζεται- δεν είπε κουβέντα!

«Η πράξη της ληστείας καταγγέλθηκε από τον Μαρτίκα την 8-7-2024 στο Τμήμα Καμινίων – Νέου Φαλήρου πλην όμως κατά την ένορκη εξέτασή του δεν ανέφερε την αφαίρεση της τσάντας με τις πλάκες χρυσού και τις λίρες» αναφέρει το διαβιβαστικό.

Πώς «ξεπουπούλιασαν» και την influencer

Στην παράγραφο της δικογραφίας που ξεδιπλώνεται η δράση της οργάνωσης η Βρισηίδα Ανδριώτου αναφέρεται ως θύμα μαζί με τον τότε σύντροφο της.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται μεταξύ άλλων οι δράστες έχουν διαπράξει« Απάτη σε βάρος του Μαρτίκα και της Ανδριώτου» ενω αναφέρεται και η «ληστεία σε βάρος του Μαρτίκα».

Ειδικότερα, «μεταξύ του χρονικού διαστήματος Μαΐου έως Νοεμβρίου του 2024 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και του Λουτρακίου Κορινθίας, ο απότακτος αστυνομικός και αρχηγός, μαζί με το δεξί του χέρι τον ιδιοκτήτη SPA, την σύντροφο του και άλλα δύο μέλη, παρέστησαν εν γνώση τους ψευδώς στον Μαρτίκα Σπυρίδωνα και στην Ανδριώτου Βρισηίδα του περί της δυνατότητας επένδυσης στο Καζίνο Λουτρακίου με βέβαιη απόδοση, με την ίδια ως άνω περιγραφόμενη μεθοδολογία και κατάφεραν να τους αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 610.000 ευρώ.

Απο τα χρήματα αυτά, οι 50.000 ευρώ, προέρχονταν από την τσέπη της influencer, που τελικά κατάφερε να πάρει πίσω μόλις 10.000 ευρώ. Πρόσθετα, δύο άγνωστοι άντρες μέλη της οργάνωσης, την 8-7-2024, στον Πειραιά επί της συμβολής των οδών Αγχιάλου και Καλοκαιρινού, επιβαίνοντες σε δίκυκλο, ακινητοποίησαν τον Μαρτίκα με απειλή όπλων και αφού του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, του αφαίρεσαν προσωπικά του αντικείμενα (μεταξύ άλλων και τσάντα με αμφιβόλου γνησιότητας πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες που του παρέδωσαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, ως δήθεν αποζημίωση). Κατά την ληστεία, ο υπαρχηγός ιδιοκτήτης κέντρων SPA, μετέφερε τον Μαρτίκα με όχημα μάρκας AUDI ιδιοκτησίας του».

«Για την υπόθεση, στις 24-6-2025 υπάρχει έκθεση ένορκης εξέτασης του μάρτυρα Μαρτίκα Σπυρίδωνα, μηνυτήρια αναφορά 14 σελίδων στις 1-7-2025 και τέσσερις συμπληρωματικές καταθέσεις του φαρμακοποιού στις: 18-8-2025, 29-9 2025, 18-10-2025 και 30-10-2025.

Στις 14-7-2025 καταγράφεται έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα της Ανδριώτου Βρισιήδας, μηνυτήρια αναφορά 5 σελίδων που κατέθεσε αλλά και μια συμπληρωματική έκθεση ένορκης εξέτασης στις 29-9-2025».

Ο υπαρχηγός του τη «φύλαγε» γιατί τον είπε «γέρο»

Μια συνομιλία του αρχηγού με μέλος του κυκλώματος που έπιασε ο «κοριός» της Αστυνομίας, αποκαλύπτει πώς ο Σπύρος Μαρτίκας, μπήκε στο στόχαστρο του κυκλωματος.

Αφορμή, ήταν ένα μήνυμα που έστειλε ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης του Survivor σε μια κοπέλα στο οποίο έκανε μειωτικό σχόλιο για την ηλικία του ιδιοκτήτη SPA, αναφέροντας πως «τι τον θέλεις αυτόν τον γέρο που είναι 60 χρονών;».

Ειδικότερα, αναφέρεται πως «ο αρχηγός, αναφέρει σε μέλος της οργάνωσης ότι ο παθόντας Μαρτίκας, στοχοποιήθηκε ως θύμα από τον υπαρχηγό, όταν ο ιδιοκτήτης κέντρων SPA, έλαβε γνώση για ένα μειωτικό σχόλιο που έκανε ο Μαρτίκας για την ηλικία του, σε τρίτο πρόσωπο. Ο αρχηγός, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο υπαρχηγός, “το κράτησε μέσα του και τον γ@@@”».

«Το απόσπασμα της επίμαχης συνομιλίας, περιλαμβάνεται στο DVD 9 της 6-10-2025:

Αρχηγός: Άκου να σου πώ, έχει κόμπλεξ άκου να δεις τι γίνεται τώρα.

Μέλος: Ναι.

Αρχηγός: Τον Μαρτίκα επειδή έγραψε ένα μήνυμα ο Μαρτίκας σε μία γκόμενα…..

Μέλος: Ναι.

Αρχηγός: “Ότι «τι τον θέλεις αυτόν τον γέρο που είναι 60 χρονών”, τρελάθηκε. Το κράτησε μέσα του και τον γ@@@.

Μέλος: (Ακούγονται γέλια)».

