Οι αγρότες στρατοπέδευσαν στο μπλόκο της Νίκαιας – 1000 τρακτέρ, σκηνές ψησταριές και σόμπες στην εθνική οδό

Κλιμακώνουν και ενισχύουν τα μπλόκα τους οι αγρότες μετά τη συνέλευση στη Νίκαια Λάρισας το απόγευμα της Δευτέρας (01.12.2025). Μαζί με τους κτηνοτρόφους, επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τα επόμενα 24ωρα τις κινητοποιήσεις τους σε πανελλαδικό επίπεδο από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη.

Η κινητοποίηση συμπληρώνει τη δεύτερη ημέρα, με στόχο, όπως δήλωσαν οι αγρότες, να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας στην Εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου τα αγροτικά μηχανήματα των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται παραταγμένα.

Όπως τονίστηκε, από την Τρίτη (02.12.2025) αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».



Τα βασικά αιτήματα παραμένουν η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Η συνέλευση αποφάσισε παράλληλα στενότερο συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι’ αυτό είμαι εδώ. Χθες (σ.σ. 30.11.2025) έγινε μία συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα ώπα ώπα και εσάς που δίνεται τον αγώνα σας χτυπούν», δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Ημαθία: Αποκλεισμός μίας ώρας της οδού μέσω της οποίας εκτρέπεται η κυκλοφορία λόγω του μπλόκου στα Μάλγαρα

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη, μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων. Η κινητοποίηση αναμένεται να διαρκέσει μία ώρα.

Σκηνές, ψησταριές και σόμπες στα μπλόκα

Αμετακίνητοι στην απόφασή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες.

Στην Καρδίτσα και τον Ε65, ένα από τα βασικά αγροτικά μπλόκα, οι αγρότες «στρατοπεδεύουν» στήνοντας, πέρα από τα τρακτέρ, σκηνές, κιόσκια, ψησταριές και αυτοσχέδιες σόμπες. Στο σημείο υπάρχει αστυνομική δύναμη.