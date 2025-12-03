Οι αγρότες στις Σέρρες έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας και πάνε προς το τελωνείο Προμαχώνα

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στον Λευκώνα Σερρών, κατάφεραν με τα τρακτέρ τους να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας και πλέον κατευθύνονται προς το τελωνείο Προμαχώνα.

Σημειώνεται πως οι αγρότες είχαν δώσει ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών, καθώς στη χθεσινή συνέλευση αποφασίστηκε να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα με τα τρακτέρ τους.

Ωστόσο, όταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η αστυνομία τους είχε προλάβει και είχε στήσει κλούβες αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αγρότες με τα βαριά οχήματα παρέκαμψαν τις κλούβες της αστυνομίας και μέσα από τα χωράφια κατάφεραν και βγήκαν πάλι στο δρόμο για το τελωνείο.

Πλέον μένει να αποσαφηνιστεί αν οι αγρότες αποκλείσουν το τελωνείο επ αόριστον, στήνοντας μπλόκο στον Προμαχώνα – όπως οι συνάδελφοί τους στα Μάλγαρα – ή θα αποκλείσουν το δρόμο συμβολικά και για λίγο στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση διαμηνύει πως η αστυνομία δεν θα αντιμετωπίσει με βία τους αγρότες, ωστόσο θα κρατήσει σκληρή στάση σε περίπτωση που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρήσουν σε αποκλεισμό λιμανιών, τελωνείων κτλ.