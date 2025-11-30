Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – Πάνω από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό και η χώρα «κομμένη» στα δύο

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και αυξάνονται διαρκώς, ζητώντας άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση ώστε «να σωθεί ο πρωτογενής τομέας», όπως τονίζουν. Κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού στη Νίκαια της Λάρισας.

Στα μπλόκα συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο, ενώ χιλιάδες άλλοι αναμένεται να καταφτάσουν τη Δευτέρα (01.12.2025).

Aπαιτούν τη ριζική αλλαγή της κυβερνητικής αγροτικής πολιτικής και στα επεισόδια που έγιναν την Κυριακή (30.11.2025) με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έληξαν με τρεις συλλήψεις, αλλά και τραυματισμούς διαδηλωτών αλλά και ανδρών της ΕΛΑΣ.

Από τα χημικά και τις χειροβομβίδες κρότου λάμψης έχουν τραυματιστεί δύο αγρότες σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, με τον αγροτοδυνδικαλιστή κ. Σιδηρόπουλο να καταγγέλλει ότι χτυπήθηκε από αστυνομικούς.

Επίσης, δύο ένστολοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Νωρίτερα στη Νίκαια η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες, κλείνοντας τον δρόμο και εμποδίζοντας τους αγρότες να περάσουν. Όμως ήδη και πριν την ένταση κάποια αγροτικά μηχανήματα είχαν ανέβει στον δρόμο και στη συνέχεια αγρότες έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας και μέσω παραδρόμων βρέθηκαν στην εθνική.

«Καταγγέλλουμε την ακραία καταστολή από τις αστυνομικές δυνάμεις σε ηλικιωμένα άτομα. Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είχαμε τραυματισμούς και εγκαυματίες. Δεν μας κρατάει τίποτα», τόνισε ο δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής.

Δύο διαδηλωτές συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας. Ο ένας κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ, ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Στους Σοφάδες υπήρξε ρίψη χημικών, όμως αγροτικά μηχανήματα δεν υποχώρησαν, μετακίνησαν τα βαν της αστυνομίας και πέρασαν προς τον δρόμο. Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν την προσπάθεια της αστυνομίας να παρεμποδίσει τον αγώνα τους.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί