Οι αγρότες Λάρισας, Καρδίτσας και Κρήτης λένε «όχι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Για ακόμα μια φορά, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, φαίνεται να οδηγείται σε «ναυάγιο». Σύμφωνα με πληροφορίες, αγρότες της Θεσσαλίας, αποφάσισαν να μην πάνε στο αυριανό ραντεβού (13/1/26), στο Μαξίμου, αφού η Κυβέρνηση δεν κάνει δεκτές τις δύο επιτροπές τις οποίες είχαν εκείνοι αποφασίσει να στείλουν.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες από την Λάρισα και την Καρδίτσα, αποφάσισαν σύμφωνα με πληροφορίες να μην συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ραντεβού της Τρίτης (13/1/26) και τώρα αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Ζήτημα χρόνου είναι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακόμα ένα «όχι» από τους αγρότες της Νίκαιας…

Κατηγορούν την κυβέρνηση για εμπαιγμό και κοροϊδία και μιλούν για στημένο παιχνίδι, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δε θέλει να δώσει λύσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού έγινε πρόταση να μην γίνει το ραντεβού στο Μαξίμου και αντί για αυτό, να δοθεί το έναυσμα για κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες σύμφωνα με πληροφορίες, δε θα οριστικοποιήσουν τίποτα, μέχρι το πρωί της Τρίτης (13/1/26), περιμένοντας μέχρι τελευταία στιγμή μήπως αλλάξει γνώμη η κυβέρνηση και δεχθεί τις δύο επιτροπές που έχουν ορίσει οι εκείνοι.

Στο ίδιος μήκος κύματος είναι και οι αγρότες της Κρήτης…

Κυβερνητικές πηγές: Περιμένουμε την απόφαση των αγροτών για να τοποθετηθούμε

Κυβερνητικές πηγές, διευκρινίζουν ότι η κυβέρνηση δεν πρότεινε μία συνάντηση με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας, όπως ακούστηκε…

Η κυβέρνηση δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους.

Στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις ΜΜΕ για το τι πρόκειται να γίνει μετά τη νέα άρνηση αγροτών να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι για να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από κυβερνητικής πλευράς, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί πρώτα η απόφαση από τα μπλόκα των αγροτών.

«Η συνάντηση που θα γίνει σίγουρα, είναι η δεύτερη, αυτή των 15:00» τονίζουν οι ίδιες πηγές, αναφερόμενες στη συνάντηση με το «γκρουπ» των αγροτών από τα Πράσινα Φανάρια και όσους είχαν «διασπαστεί» και ζητούσαν διάλογο με τον Πρωθυπουργό.

Κλείνουν το μπλόκο του Προμαχώνα

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας (12/1/26) σκληραίνει τη στάση του το μπλόκο του προμαχώνα μετά τις εξελίξεις…

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τις 12.00 το μεσημέρι της Τρίτης (13/1/26) προχωρούν σε αποκλεισμό επ’ αόριστον του τελωνείου του Προμαχώνα και μάλιστα, σχεδιάζουν, για κάποιες ώρες την ημέρα να κλείνουν τη διέλευση και για τα ΙΧ αυτοκίνητα…