Οι αγρότες κόβουν την Ελλάδα στα δύο: Κλειστή για 4 μέρες η Αθηνών – Λαμίας, αποκλεισμένη η γέφυρα Χαλκίδας, μπλόκο στα τελωνεία

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους παραμένοντας για 40 ημέρες στα μπλόκα έχοντας ξεκινήσει πολύωρους αποκλεισμούς σε πολλά κομβικά σημεία της χώρας.

Οι αποφάσεις των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα για αποκλεισμούς ελήφθησαν μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Στόχος τους είναι να κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Εκτός από κεντρικούς δρόμους θα κλείσουν τα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία. Γολγοθάς περιμένει όσους βρεθούν αυτές τις ημέρες στις Εθνικές Οδούς, καθώς όλοι οι κεντρικοί δρόμοι είναι αποκλεισμένοι

Το πρωί, οι αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας όπως είχαν προαναγγείλει, με προοπτική να είναι κλειστή για δύο μέρες, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ειδικότερα, στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 11:00–11:30 ο αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση των αγροτών στο σημείο, απ’ όπου θα κινηθούν συντεταγμένα προς τις σήραγγες. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν τους ικανοποιούν, καθώς –όπως υποστηρίζουν– δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα που έχουν θέσει στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Τρακτέρ σε Μπράλο και Μουργκάνι

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65, καθώς και των Τρικάλων στα διόδια Λόγγου, επίσης στον Ε65. Μετά από τις συνελεύσεις τους, αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα μετακινηθούν με τρακτέρ προς τον Μπράλο, ενώ οι αγρότες των Τρικάλων προς το Μουργκάνι. Όπως τονίζουν, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν κάλυψαν τις διεκδικήσεις τους και ζητούν σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους, δηλώνοντας παράλληλα αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις.

Τετραήμερος αποκλεισμός της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας

Παράλληλα, οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να προχωρήσουν σύντομα σε τετραήμερο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στους παρακαμπτήριους δρόμους.

Η Τροχαία έχει ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας. Στο ρεύμα από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης – Ορχομενός – Λιβαδειά – Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό στο ύψος της Ριτσώνας (75ο χλμ.).

Στο ρεύμα προς Λαμία, η εκτροπή ξεκινά από τη Ριτσώνα, με τα οχήματα να κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με προσωρινό τελικό προορισμό την περιοχή του Μπράλου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Θήβας.

Κλείνει ο Μπράλος

Στον Μπράλο της Λαμίας, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πανελλαδικού Συντονιστικού. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα έναρξης, έχει ζητηθεί η συγκέντρωση όλων των αγροτών του μπλόκου από τις 9:00 το πρωί.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως κομβικό σημείο του εθνικού οδικού δικτύου και, βάσει των αποφάσεων που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις από το μπλόκο της Καρδίτσας, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας πριν από το μεσημέρι.

Αποκλεισμένη και η Ιονία Οδός

Στους δρόμους βρίσκονται και οι αγρότες από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου, οι οποίοι αναμένεται εντός της ημέρας να προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Ιονίας Οδού. Αρχικά θα διακοπεί η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια θα επιχειρηθεί το κλείσιμο και του παραδρόμου που διέρχεται από το Αγρίνιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Οι κινητοποιήσεις αφορούν 48ωρους αποκλεισμούς, με αγρότες και κτηνοτρόφους να δηλώνουν ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν τους καλύπτουν.

Στην Πάτρα, αντίστοιχες δράσεις αναμένονται από το μεσημέρι έως το απόγευμα σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Οι αγρότες από τα μπλόκα Χαλκίδας, Κορίνθου και Ιστιαίας αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας και από τις 10 το πρωί είναι κλειστή.

Στην Ηλεία, οι αγρότες προχωρούν σήμερα, Πέμπτη, σε αποκλεισμό της εισόδου του Πύργου τόσο από την παλιά όσο και από τη νέα εθνική οδό, ενώ κλείνει και η Κορίνθου – Τριπόλεως στον κόμβο Νεστάνης.

Δυτική Μακεδονία

Από τις 11:00 το πρωί, οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό. Παράλληλα, αποφασίστηκε και ο περιοδικός αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων δρόμων από τις 12:00 έως τις 16:00, καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Οι παραγωγοί ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν πρόθυμοι για διάλογο με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τα συναρμόδια υπουργεία, τονίζοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν «με κλειστούς δρόμους».

Αντίστοιχα, από τις 10:00 το πρωί ξεκινά 48ωρος αποκλεισμός και στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα στην Εγνατία Οδό, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από συλλόγους της περιοχής.

48ωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό χαρακτηριστικό τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκινούν σήμερα κινητοποιήσεις στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Στον Προμαχώνα, από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα, θα διακοπεί η διέλευση φορτηγών, ενώ για τα Ι.Χ. θα λαμβάνονται αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού.

Στο Νευροκόπι Δράμας, θα απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων από τις 08:00 έως τις 18:00 το Σάββατο, με τα Ι.Χ. και τα τουριστικά λεωφορεία να κινούνται μέσω παρακαμπτηρίων.

Στο τελωνείο της Νίκης, ο αποκλεισμός ξεκινά στις 11:00, με διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα, αν και εξετάζεται το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης Ι.Χ. και λεωφορείων.

Τέλος, στους Ευζώνους, η κινητοποίηση αρχίζει στις 18:00, με πλήρη αποκλεισμό και διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ το μπλόκο ενισχύεται από παραγωγούς γειτονικών περιοχών.