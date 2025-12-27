Οι αγρότες κλείνουν στις 12 το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων – Κινητοποιήσεις σε Νίκαια και Χαλκίδα

Επιμένουν οι αγρότες παραμένοντας στα μπλόκα και είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου κλείνουν επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ ανοιχτό θα παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα έχουν προγραμματίσει αποκλεισμό για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα και παράλληλα οι αγρότες των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν νέες δράσεις.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Το Σάββατο θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Στη Λάρισα θα γίνει εκτροπή των οχημάτων στο ύψος του Πλατύκαμπου, ενώ στη Νίκαια η αερογέφυρα που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει και πάλι ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Και όλα αυτά ενώ ετοιμάζουν τις προτάσεις τους για τη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Από εκεί και πέρα οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι τη Δευτέρα πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς. Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Το Σάββατο οι αγρότες θα κλείσουν και την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από της 18.00 έως τις 20.00 όπως αναφέρει το eviaonline.gr. Παράλληλα, σταθερά στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό παραμένουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, παρά τις κινητοποιήσεις, ο δρόμος παραμένει ανοιχτός, όπως ανοικτά είναι και τα διόδια, με τους αγρότες να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων.