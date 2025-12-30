Οι αγρότες ακολουθούν το μοντέλο των Χριστουγέννων: Χαλαρώνουν τα μπλόκα για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς

Το μοντέλο των Χριστουγέννων αναμένεται να ακολουθήσουν τα επόμενα 24ωρα οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Οι αγρότες, πάντως, θα παραμείνουν στα μπλόκα και την Πρωτοχρονιά ανοίγοντας πολλά σημεία στις εθνικές οδούς και περιμένουν την πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου (03.01.2026) για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

Στην Αχαϊα οι αγρότες στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανοίξουν την Περιμετρική Πάτρας μέχρι και το απόγευμα του Σάββατο .

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την παρουσία τους στο σημείο, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει μέσα από το συντονιστικό τους όργανο.

Ανοιγει η αερογέφυρα στη Νίκαια

Στη Νίκαια οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο, απομακρύνοντας προσωρινά τα τρακτέρ, προκειμένου να δοθεί ανάσα στην κυκλοφορία. Με αυτή τους την κίνηση οι ταξιδιώτες θα γλιτώσουν μια ώρα ταλαιπωρίας στους δρόμους.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τις 09:10 το πρωί της Τρίτης (30 Δεκεμβρίου 2025) στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων δεν κινούνται στο τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Όλα τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από τον Α/Κ Νίκαιας έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου. Τα οχήματα εκτρέπονται στον Α/Κ Νίκαιας προς Λάρισα και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και της Λεωφόρου Καραμανλή εισέρχονται εκ νέου στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή τον Α/Κ Γυρτώνης. Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση γίνεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με προορισμό τον Π.Α.Θ.Ε. πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) αναστρέφονται και κατευθύνονται είτε προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου είτε προς τον Α/Κ Γυρτώνης, ανάλογα με τον προορισμό τους.

Η αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Σε φάση προσωρινών διευθετήσεων βρίσκονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποκλεισμούς και παραδρόμων, για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Αντίθετα συνεχίζονται επαφές με κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις για τοπικές διευθετήσεις διευκόλυνσης της εξόδου και της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, πρόθεσή τους δεν είναι να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους πολίτες που μετακινούνται για τις γιορτές. Παράλληλα, επιρρίπτουν ευθύνες στην αστυνομία για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία δεν ήταν στις προθέσεις τους.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διευθετήσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα ρεύματα τόσο της εξόδου όσο και της επιστροφής. Σύμφωνα με τους αγρότες, η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία, όπως σημειώνουν, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί χρονικά.

Οι αγρότες για σήμερα έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Αγρινίου. Η κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους λόγω του μπλόκου στο Αγγελόκαστρο. Ο δρόμος αναμένεται να ανοίξει σήμερα, σύμφωνα με όσα έχουν προαναγγείλει οι αγρότες.

Ανοιχτά τα Μάλγαρα, ελευθερώνουν τη διέλευση στα τελωνεία

Στα Μάλγαρα οι αγρότες αποφάσισαν να μην ταλαιπωρήσουν τον κόσμο και περιμένουν την πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Η Εθνική Οδός στα Μάλγαρα είναι ανοιχτή και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο τελωνείο των Ευζώνων από τις 12 ως τις 4 το απόγευμα και από τις 6 ως τις 10 το βράδυ θα υπάρξει συμβολικός αποκλεισμός.

Να σημειωθεί ότι το τελωνείο του Προμαχώνα θα κλείσει επίσης για περίπου 7 ώρες, ωστόσο από αύριο, Τετάρτη, θα είναι ανοιχτά όλα τα τελωνεία μέχρι την Πρωτοχρονιά.