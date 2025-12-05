Οι αγρότες έχουν κόψει με μπλόκα 3 σημεία στην Αθηνών – Λαμίας: Δυόμιση ώρες παραπάνω το ταξίδι για Θεσσαλονίκη

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα, τα οποία ενισχύονται ώρα με την ώρα με περισσότερα τρακτέρ και σήμερα Παρασκευή (5.12.25).

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης επικράτησε ένταση όταν αγρότες προσπάθησαν να διασπάσουν με τα τρακτέρ τους τον αστυνομικό φραγμό, με στόχο να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και να στήσουν μπλόκο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής οι αγρότες άνοιξαν ένα καινούργιο μπλόκο στην περιοχή της Υλίκης στη Βοιωτία, με αποτέλεσμα η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας να είναι κλειστή πλέον σε τρία σημεία.

Στον κόμβο της Υλίκης στη Βοιωτία, στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα και στον κόμβο των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακάμψεις.

Με αυτά τα δεδομένα η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαρκεί δυόμιση ώρες παραπάνω από το κανονικό.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στην Πελοπόννησο, στο Κιάτο και στην Κάτω Αχαΐα.