Οι Ένοπλες Δυνάμεις εντυπωσίασαν με νέες τεχνολογίες και σύγχρονα μέσα στην άσκηση ηλεκτρονικού πολέμου «Δούρειος Ίππος – 25»

Drones, συστήματα επιτήρησης, παρακολούθησης και εντοπισμού στόχων και νέες τακτικές για το πεδίο μάχης ήταν μερικά από τα σημεία αναφοράς στην άσκηση ηλεκτρονικού πολέμου «Δούρειος Ίππος – 25» που εκτέλεσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στον Καύκασο έχουν αναδείξει τον τεράστιο ρόλο που παίζουν στο σύγχρονο πεδίο μάχης τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, γι’ αυτό και οι Ένοπλες Δυνάμεις στην άσκηση «Δούρειος Ίππος – 25» επικεντρώθηκαν σε αυτές τις τεχνολογίες.

Όπως ανακοίνωσε και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), τα στρατιωτικά γυμνάσια ξεκίνησαν τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025.

Εικόνα από FPV drone και χειριστής συστήματος αναχαίτισης drone / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Drone τύπου V-BAT / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας και στην ευρύτερη περιοχή Πελοποννήσου και Ιονίου Πελάγους.

Σύστημα ραντάρ / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Το ΓΕΕΘΑ διευκρίνισε πως πρόκειται για μια τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων ηλεκτρονικού πολέμου.

Μάλιστα, σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ).

Αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα Stinger έχει «κλειδώσει» ελικόπτερο / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Σμήνος drones / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Στην άσκηση «Δούρειος Ίππος – 25» συμμετείχε προσωπικό από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και την Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Σύστημα παρακολούθησης σμήνους drones στο πεδίο μάχης / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Σύστημα παρακολούθησης πεδίου επιχειρήσεων / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Σκοπός της άσκησης ήταν η σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου και η δοκιμή του Διακλαδικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου ηλεκτρονικού πολέμου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης, ήταν και η επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στον τομέα αυτό.