Οικογενειακή τραγωδία στον Μασταμπά Ηρακλείου: Εστίες φωτιάς εντοπίστηκαν σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού

Σοκάρουν τα ευρήματα από τη τραγωδία στον Μασταμπά Ηρακλείου όπου βρέθηκαν νεκροί από φωτιά μητέρα και γιος την περασμένη Παρασκευή (31.10.2025).

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση εντοπόπισαν εστίες φωτιάς στα ρούχα των θυμάτων αλλά και σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού.

Η φωτιά ωστόσο δεν αναπτύχθηκε στα άλλα δωμάτια του διαμερίσματος παρά μόνο στο σαλόνι του σπιτιού όπου βρέθηκαν νεκροί μητέρα και γιος.

Μάλιστα στο χώρο του σαλονιού εντοπίστηκε και εύφλεκτο υλικό.

Οι δύο νεκροί που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πέθαναν από ασφυξία λόγω καπνού, χωρίς να είναι απανθρακωμένοι, ενώ στο κεφάλι του γιου εντοπίστηκε νάιλον σακούλα. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι ο θάνατος του οφείλεται σε ασφυξία από τη σακούλα και όχι λόγω καπνού, κάτι που θα ξεκαθαριστεί από την νεκροψία νεκροτομή.

Ο δεύτερος γιος της οικογένειας εντοπίστηκε στο μπαλκόνι της κουζίνας, την ώρα που επιχειρούσε να φύγει από το σπίτι με τους πυροσβέστες να τον απεγκλωβίζουν για να πέσει λίγα λεπτά αργότερα από την ταράτσα του κτιρίου.

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο δεύτερος γιος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠαΓΝΗ νοσηλεύεται ο δεύτερος γιος της οικογένειας που βούτηξε στο κενό. Μόλις η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει οι ανακριτικές αρχές θα τον επισκεφθούν για να δώσει απαντήσει σε καίριες ερωτήσεις που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.