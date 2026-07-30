Οδική ασφάλεια: Νέα στρατηγική με αιχμή την τεχνολογία, τις κάμερες και τις παρεμβάσεις στις υποδομές

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η ενίσχυση της αστυνόμευσης, η αναβάθμιση των οδικών υποδομών και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων συνθέτουν τον πυρήνα του νέου σχεδίου για την οδική ασφάλεια.

Το νέο σχέδιο για την οδική ασφάλεια παρουσίασαν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ παρουσιάστηκε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων καμερών επιτήρησης, την αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου, νέα ψηφιακά εργαλεία καταγραφής των τροχαίων ατυχημάτων και δράσεις ενημέρωσης για Έλληνες και ξένους οδηγούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα θανατηφόρα τροχαία καταγράφουν μείωση 11,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ η εντατικοποίηση των ελέγχων συνοδεύτηκε από 1,75 εκατ. αλκοτέστ και αισθητή μείωση των παραβάσεων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε την οδική ασφάλεια «δείκτη πολιτισμού» και υποστήριξε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στον συνδυασμό πρόληψης, ελέγχων και αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες μέσω έξυπνων συσκευών για την ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων, ενώ νέα συστήματα που αξιοποιούν δεδομένα από πολλαπλές πηγές και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) χρησιμοποιούνται ήδη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η επέκταση του δικτύου ηλεκτρονικής επιτήρησης. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανακοίνωσε ότι στο ενιαίο σύστημα εντάσσονται οι 388 νέες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ήδη λειτουργούν κάμερες που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή παραβάσεων όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί υποστηρικτικά και δεν αντικαθιστά τον ανθρώπινο έλεγχο, καθώς κάθε παράβαση επιβεβαιώνεται από αστυνομικό πριν βεβαιωθεί.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τεχνικές παρεμβάσεις που επιτρέπουν την προσωρινή απενεργοποίηση των καμερών όταν η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμο, καθώς και η δημιουργία ψηφιακού μητρώου για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες καταγραφές.

Από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια δεν περιορίζεται στην αστυνόμευση, αλλά προϋποθέτει ασφαλέστερες υποδομές, εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών.

Αναφέρθηκε στην επέκταση των συστημάτων επιτήρησης με επιπλέον κάμερες, στη διεύρυνση της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και στο νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο εισάγει αυστηρότερους κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής των οχημάτων.

Σημαντικό μέρος του σχεδίου αφορά τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής. Ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος παρουσίασε πρόγραμμα 31 έργων συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρότυπες διαβάσεις πεζών, αναβάθμιση φωτισμού σε υπόγειες διαβάσεις, βελτιώσεις σε οδικούς άξονες και νέες πεζογέφυρες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες τίθεται σε λειτουργία νέα ψηφιακή υπηρεσία, μέσω της οποίας τα δεδομένα για τα τροχαία ατυχήματα θα ενημερώνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο τόσο για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων όσο και για την καλύτερη στόχευση των ελέγχων.

Στην ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης στάθηκε και ο διοικητής της ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ., Γιάννης Μελάς, παρουσιάζοντας την καμπάνια «Drive Safe», η οποία απευθύνεται κυρίως στους επισκέπτες της χώρας. Μέσω ψηφιακής εφαρμογής και QR codes που θα διατίθενται από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, οι οδηγοί θα ενημερώνονται για τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας που ισχύουν στην Ελλάδα.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν είναι η υιοθέτηση της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας «Vision Zero», η οποία θέτει ως στρατηγικό στόχο τη σταδιακή εξάλειψη των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία δυστυχήματα.

Όπως επισημάνθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει συνδυασμό τεχνολογίας, σύγχρονων υποδομών, αποτελεσματικών ελέγχων και αλλαγής της οδηγικής συμπεριφοράς.