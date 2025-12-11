Οδηγός μηχανής παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχου – Δείτε βίντεο

Απίστευτα πλάνα από την Αττική Οδό βγήκαν σήμερα (11.12.2025) στο φως της δημοσιότητας. Οδηγός μηχανής παρέσυρε τροχονόμο που τον σταμάτησε για έλεγχο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τροχονόμοι έχουν στήσει μπλόκο επί της Αττικής Οδού και σταματούν για έλεγχο όλους τους οδηγούς μηχανών ώστε να εξακριβωθεί αν έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μέσα σε αυτούς και ο συγκεκριμένος οδηγός που προκάλεσε το απίστευτο επεισόδιο.

Στα πλάνα φαίνεται να συνομιλεί με τους τροχονόμους που του έχουν κόψει τον δρόμο και λίγο μετά να πατάει γκάζι για να φύγει. Ως αποτέλεσμα είχε να παρασύρει τον έναν από αυτούς ενώ εντελώς τυχαία δεν τραυματίστηκε και δεύτερος τροχονόμος.

Στα επόμενα πλάνα φαίνεται ο τροχονόμος να σέρνεται στο έδαφος και ο οδηγός της μηχανής να πέφτει σε αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο στη δεξιά λωρίδα. Από την αντίδραση του τροχονόμου φαίνεται πως δεν τραυματίστηκε σοβαρά καθώς αμέσως σηκώθηκε στα πόδια του.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/troxaio-troxonomos-attiki-odos.mp4

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν κατευθείαν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό.