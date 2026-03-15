Ξυλοδαρμός ανηλίκου στα Ιωάννινα: 17 ράμματα στο μάτι έκανε ο 16χρονος – «Τον χτύπησαν με μίσος, έχει υποστεί βλάβη»

Την όρασή του κόντεψε να χάσει ο 16χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα ανηλίκων στα Ιωάννινα, με τους γονείς του να βρίσκονται σε σοκ και να δηλώνουν ότι θα κινηθούν νομικά προκειμένου να βρουν ποιος κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση σε βάρος του παιδιού τους.

Μιλώντας στο newsit.gr, οι γονείς του 16χρονου περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσαν αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του ανήλικου. Όλα συνέβησαν την Τρίτη (10.03.2026) το μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων, όπου σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, μια ομάδα επίσης ανήλικων του επιτέθηκαν – πιθανότατα για τα μάτια μιας κοπέλας – χρησιμοποιώντας μάλιστα και αντικείμενα για να τον χτυπήσουν, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Ο 16χρονος μάλιστα χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση ενώ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων του έκαναν άμεσα 17 ράμματα στο αριστερό του μάτι. «Το περιστατικό έγινε την Τρίτη που μας πέρασε, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι. Μας πήρε τηλέφωνο ο γιος μας και μας είπε: “Μαμά, κάποια παιδιά με χτύπησαν“.

Αμέσως πήγαμε στο σημείο και είδαμε εκεί το ασθενοφόρο και την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε κατευθείαν στο νοσοκομείο Χατζηκώστα. Οι γιατροί τον παρέλαβαν αμέσως και του έκαναν 17 ράμματα. Στη συνέχεια όμως μας είπαν ότι δεν μπορούσε να γίνει εκεί η απαραίτητη επέμβαση και μας έστειλαν κατευθείαν στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Γεννηματάς που εφημέρευε. Υπήρξε σοβαρός κίνδυνος να χάσει την όρασή του. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όπως μας έχουν πει οι γιατροί» είπε η μητέρα του αρχικά μιλώντας στο newsit.gr.

Και συμπλήρωσε: «Ως οικογένεια θα κινηθούμε νομικά, για να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται και να βρεθεί ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την επίθεση στο παιδί μου. Ελπίζω πραγματικά ο γιος μου να είναι το τελευταίο παιδί που περνάει κάτι τέτοιο.

Δεν γνωρίζουμε τον λόγο της επίθεσης. Το παιδί περίμενε απλώς μια φίλη του κάτω από το σπίτι, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο στα Γιάννενα. Δεν είχε αντιπάθειες ή προβλήματα με κανέναν. Ήταν ένα αγαπητό παιδί και όλος ο κόσμος έχει στεναχωρηθεί. Έχουμε δεχτεί πολλά μηνύματα συμπαράστασης και ευχαριστώ όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν.

Το παιδί φοβάται πολύ τώρα. Έχει τον φόβο μήπως του ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Το τραύμα δεν προκλήθηκε από γροθιά, αλλά από κάποιο αντικείμενο που χτύπησε προς το μάτι του. Οι γιατροί μας είπαν ότι πιθανότατα ήταν κάτι σαν κατσαβίδι ή παρόμοιο αντικείμενο.

Έχει υποστεί βλάβη, γιατί καταστράφηκε ο δακρυγόνος σωλήνας και η επέμβαση που έγινε ήταν αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα. Η αποκατάσταση θα πάρει αρκετό χρόνο. Θα χρειαστεί να ερχόμαστε συχνά στην Αθήνα για να παρακολουθείται η κατάσταση του ματιού από τον γιατρό. Η ψυχολογία του παιδιού είναι πολύ άσχημη. Εμείς, ως οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα του και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον στηρίξουμε».

Και ο πατέρας του 16χρονου, μίλησε στο newsit.gr περιγράφοντας: «Ο γιος μου μου είπε ότι δεν τους γνώριζε καθόλου. Πηγαίνει σε άλλο σχολείο, όμως πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά έχουν σχέση με τη δομή της Κιβωτού του Κόσμου. Εκτιμώ ότι κάποιος από το περιβάλλον του σχολείου τους τούς έβαλε να χτυπήσουν τον γιο μου.

Δεν είχε προηγηθεί κάποιος καβγάς με αυτά τα παιδιά. Το πιθανότερο είναι να σχετίζεται με κάποιο κορίτσι, γιατί η παρέα αυτή ανήκει στο σχολείο του κοριτσιού που περίμενε ο γιος μου. Δεν μπορείς να πας να χτυπήσεις έναν άνθρωπο χωρίς να τον ξέρεις και χωρίς λόγο. Κάποιος τους έβαλε. Πιστεύω ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα καταφέρουν να βρουν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την επίθεση.

Πήγα και στο σχολείο και μίλησα με τη διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γιάννενα. Της είπα ότι αυτά τα παιδιά είναι επικίνδυνα. Μάλιστα, αυτός που χτύπησε τον γιο μου φέρεται να είπε στο σχολείο ότι όταν έβλεπε τα αίματα τρελαινόταν και ήθελε να τον χτυπήσει κι άλλο.

Το βασικό είναι ότι το παιδί δεν τυφλώθηκε και δεν χάσαμε το παιδί μας. Τον χτύπησαν με μίσος. Δεν ήταν ένας απλός καβγάς όπως παλιά που τσακωνόμασταν μεταξύ μας. Εδώ χρησιμοποιήθηκαν αντικείμενα, σαν σιδερογροθιά ή κάτι παρόμοιο, για να του καταστρέψουν το μάτι».

To άρθρο Ξυλοδαρμός ανηλίκου στα Ιωάννινα: 17 ράμματα στο μάτι έκανε ο 16χρονος – «Τον χτύπησαν με μίσος, έχει υποστεί βλάβη» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr