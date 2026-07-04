«Ξηλώθηκε» συμμορία που είχε ρημάξει κοσμηματοπωλεία στην Αττική – Ο τρόπος δράστης και η λεία των 370.000 ευρώ

Στα χέρια των Αρχών έπεσε συμμορία η οποία με κλεμμένα οχήματα, καλυμμένα πρόσωπα και οργανωμένο σχέδιο δράσης πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε κοσμηματοπωλεία της Αττικής, αφαιρώντας χρυσά κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η δράση της συμμορίας, με συνολική λεία που εκτιμάται στις 370.000 ευρώ από τα χτυπήματα στα κοσμηματοπωλεία, έλαβε τέλος έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Στην επιχείρηση συνελήφθησαν εννέα άτομα, ηλικίας από 21 έως 45 ετών, ενώ ακόμη ένα πρόσωπο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό και φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από τις αρχές του 2026.

Αρχικά εντόπιζαν τα κοσμηματοπωλεία που θα χτυπούσαν και στη συνέχεια έκλεβαν οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τόσο για την προσέγγιση των στόχων όσο και για τη διαφυγή τους.

Για να παραβιάσουν τα καταστήματα, έσπαγαν τις βιτρίνες ή παραβίαζαν τα ρολά ασφαλείας, αφαιρούσαν τα κοσμήματα και στη συνέχεια εγκατέλειπαν τα κλεμμένα οχήματα κοντά στο ορμητήριό τους, αποχωρώντας με άλλα μέσα. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων φορούσαν γάντια, κουκούλες και σκουρόχρωμα ρούχα, ώστε να δυσχεραίνουν την αναγνώρισή τους.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι τα κλοπιμαία παραδίδονταν σε συνεργό τους στα Άνω Λιόσια, ο οποίος φέρεται να αναλάμβανε τη διοχέτευσή τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή των χρημάτων στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, πλήθος κοσμημάτων, 11 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τις παράνομες δραστηριότητές τους, ρουχισμός που φέρεται να φορέθηκε στις διαρρήξεις, καθώς και πέντε οχήματα που χρησιμοποιούσε η συμμορία.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει έξι διαρρήξεις σε κοσμηματοπωλεία και επτά κλοπές οχημάτων σε περιοχές όπως ο Κορυδαλλός, η Νίκαια, το Μοσχάτο και άλλες περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.