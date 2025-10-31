Ξεκινούν οι διαγραφές φοιτητών από τα ΑΕΙ: Εκτός μητρώου πάνω από 250.000 – Ποιοι εξαιρούνται

Μέσα στον Δεκέμβριο φαίνεται πως θα ξεκινήσουν οι μαζικές διαγραφές φοιτητών από τα ΑΕΙ. Πάνω από 280.000 άτομα αναμένεται να μείνουν εκτός πανεπιστημίων καθώς έχουν υπερβεί το ανώτερο όριο χρόνων φοίτησης.

Η διαγραφή των φοιτητών θα γίνει σταδιακά, με τα ΑΕΙ να στέλνουν ειδοποιήσεις σε όσους είτε δεν έχουν ανανεώσει την φοίτησή τους είτε δεν έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, το μέτρο αφορά κυρίως παλαιούς εγγεγραμμένους, οι οποίοι δεν έχουν καμία ακαδημαϊκή δραστηριότητα για πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν τα μητρώα και τα στατιστικά των ΑΕΙ. Η διαδικασία διαγραφών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης και ποιοι μένουν εκτός

Η διάρκεια φοίτησης έχει πλέον οριστεί στα 6 χρόνια για τις σχολές που απαιτούν 4 χρόνια σπουδών και στα 8 για τις 5ετείς σχολές, ισχύοντας για τους εισακτέους από το 2022-2023 και μετά. Παραδείγματος χάρις, φοιτητής που εγγράφηκε το 2023 σε 4ετές πρόγραμμα οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως το 2028-2029.

Μετά τη λήξη του διαστήματος, η σχολή προχωρά σε διαγραφή, εκτός εάν ο φοιτητής αιτηθεί και λάβει παράταση για ειδικούς λόγους.

Οι μοναδικοί λόγοι που μπορεί ένας φοιτητές να εξαιρεθεί είναι:

Φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, πιστοποιημένα από δημόσια αρχή.

Όσοι έχουν τεκμηριωμένες οικογενειακές ή κοινωνικές δυσκολίες (π.χ. αναπηρία, γονείς ανήλικων παιδιών, στρατιωτική θητεία).

Την ίδια στιγμή υπάρχουν φοιτητές που δικαιούνται μερική φοίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε εξάμηνο υπολογίζεται ως μισό, με δυνατότητα αίτησης σε εργαζόμενους, γονείς, αθλητές, φοιτητές με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ακόμη μπορούν να αιτηθούν διακοπή σπουδών. Επιτρέπεται έως 2 έτη (ολικά ή τμηματικά), χωρίς προσμέτρηση στο ανώτατο όριο φοίτησης.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας για την νέα εποχή στα ΑΕΙ διευκρίνισε πως ήδη έχουν υποβάλει αίτηση 30.000 φοιτητές, αξιοποιώντας τη μεταβατική δυνατότητα ολοκλήρωσης σπουδών που προβλέπει ο νόμος.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως στην χειρότερη θέση με τους αιώνιους φοιτητές είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς υπολογίζεται πως έχει πάνω από 80.000 μη ενεργούς φοιτητές.