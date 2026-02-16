Ξεκινά η 24ωρη κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Νέα κακοκαιρία χτυπάει την χώρα από τα ξημερώματα της Τρίτης (16/02/206) και για σχεδόν ένα 24ωρο με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους.

Η κακοκαιρία θα χτυπήσει αρχικά την δυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενώ σε κατάσταση Red Code έχουν τεθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Συγκεκριμένα:

1.Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α.στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β.στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ.στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ.στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε.στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2.Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α.στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β.στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Live η πορεία του καιρού

Άνεμοι 9 και 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται με χαρακτηριστικά που προκαλούν έντονη ανησυχία, αναφέρει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Και αυτό γιατί μπορεί οι ταμιευτήρες νερού να γεμίζουν, ωστόσο τα εδάφη καταρρέουν και υπάρχουν περιοχές που δεν αντέχουν άλλο, καθώς έχουν δεχθεί μέσα σε τρεις μήνες το νερό μιας ολόκληρης χρονιάς.

Από απόψε τη νύχτα και από την Τρίτη έρχεται μια πιο επικίνδυνη κατάσταση, με θυελλώδεις ανέμους, που για πολλοστή φορά φέτος θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ στο Ιόνιο και στα νότια πελάγη.

Περιοχές σε υψηλό κίνδυνο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα δεχτεί και πάλι η Δυτική Ελλάδα, το Αιγαίο και η Κρήτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές που είναι ήδη πληγείσες, όπως το Ιονίου, η Ιόνια Οδός, κοντά στην Ήπειρο, περιοχές της Πελοποννήσου κοντά στον Αλφειό, που είναι ήδη πλημμυρισμένος, η Χίος και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

«Είναι πιθανό με το νερό που θα πέσει και με τους πραγματικά θυελλώδεις ανέμους να έχουμε και περαιτέρω ζητήματα και προβλήματα σε αυτές τις περιοχές. Γι αυτό περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ειδικά σε μέρη που έχουν δεχτεί ήδη πολλαπλές κακοκαιρίες», τόνισε η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews.

Στην Αττική τα φαινόμενα είναι ηπιότερα. Την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα εκδηλωθούν περισσότερες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση καθώς θα έχουμε εξασθένηση ανέμων, υποχώρηση βροχών και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Ωστόσο, νέες βροχές αναμένονται την Παρασκευή, ενώ για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δείχνουν πιθανές βροχές το Σάββατο, με βελτίωση την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα.