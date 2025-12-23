«Ξαφνικά υπάρχει μία καινούργια ζωή» συγκλονίζει η μητέρα του 18χρονου Μάριου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία

Μήνυμα ελπίδας στέλνει η μητέρα του 18χρονου Μάριου, ο οποίος υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, φέρνοντας πάλι το χαμόγελο στην οικογένειά του.

Λίγα 24ωρα μετά την επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος, ο 18χρονος Μάριος έχει πλέον βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου του Τορίνο, αφήνοντας πίσω τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Τη δύσκολη διαδρομή, αλλά και τη χαρά που συνοδεύει αυτή τη νέα αρχή περιέγραψε η μητέρα του, Εύη Βέρρη, μιλώντας στον Alpha το βράδυ της Δευτέρας (22.12.2025).

Όπως είπε, η οικογένεια νιώθει πως ξαφνικά απέκτησε ξανά ελπίδα και ζωή, τονίζοντας ότι: Η επιτυχία της μεταμόσχευσης οφείλεται τόσο στους Ιταλούς γιατρούς όσο και στη δύναμη των προσευχών και της στήριξης του κόσμου.

Ο ίδιος ο Μάριος, με χιούμορ και αισιοδοξία, ανυπομονεί να επιστρέψει στο σπίτι του και στην καθημερινότητά του, να μπει ξανά στο δωμάτιό του και να κάνει όσα έκανε πριν από τη δοκιμασία. Όπως ανέφερε η μητέρα του, ακόμα και μέσα στη δυσκολία, δεν έχασαν τη δύναμη να χαμογελούν.

«Ξαφνικά υπάρχει μία καινούργια ζωή. Ξαφνικά έχουμε την ελπίδα. Ξέρουμε ότι θα πάμε καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Είμαι χαρούμενη που έχω τον Μάριο και που τα πράγματα πάνε καλά. Μας έδωσαν ελπίδα, μας έδωσαν μια νέα ζωή οι Ιταλοί. Και μας έδωσαν μια νέα ζωή οι προσευχές μας και ο κόσμος», δήλωσε η Εύη Βέρρη.

«Θέλω να γυρίσω σπίτι μου, να μπω στο δωμάτιό μου και να κάνω τα πράγματα που έκανα πριν. Του είπα πως ”φάγαμε τον γάιδαρο και έμεινε η ουρά” και μου απάντησε η ουρά δεν τρώγεται», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η κ. Βέρρη ευχήθηκε αυτή η περιπέτεια να ήταν το τελευταίο δύσκολο κεφάλαιο στη ζωή του γιου της και να μπορέσει από εδώ και πέρα να ζήσει τη νέα ζωή που του χαρίστηκε, στο έπακρο, με υγεία και χαρά.