«Ξήλωσαν» κύκλωμα ζωοκλοπών στην Κρήτη – Πάνω από 341.000 ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις

Στα χέρια των Αρχών έπεσε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που εμπλεκόταν σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και παράνομη είσπραξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για την εγκληματική οργάνωση με τις ζωοκλοπές στην Κρήτη συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, ανάμεσά τους τέσσερα φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 47, 34, 30 και 19 ετών.

Επιπλέον, συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα άτομα για αδικήματα όπως ρευματοκλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ψευδείς δηλώσεις, ζωοκλοπή και παραβίαση των κανόνων ευζωίας των ζώων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος είχαν οργανωμένο τρόπο δράσης. Εντόπιζαν τα μαντριά που θα χτυπούσαν, παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ιδιοκτητών και στη συνέχεια έκλεβαν τα ζώα, τα οποία είτε διοχέτευαν στην αγορά είτε έσφαζαν και πουλούσαν ως κρέας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις ζωοκλοπές και μία απόπειρα, με τους δράστες να έχουν αφαιρέσει τουλάχιστον 182 αιγοπρόβατα και ένα αρμεκτικό μηχάνημα, συνολικής αξίας περίπου 43.000 ευρώ.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους φέρονται να εκφόβιζαν κατοίκους της περιοχής επί χρόνια, καταπατώντας τα χωράφια τους, αφήνοντας τα κοπάδια τους να βόσκουν σε ξένες εκτάσεις και προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις για βοσκότοπους και ζωικό κεφάλαιο, εισπράττοντας παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους 341.250 ευρώ.

Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε δηλώσει 460 αιγοπρόβατα, ενώ στον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε κανένα.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, μαχαίρια και ενώτια ζώων με διαφορετικούς κωδικούς κτηνοτρόφων, ενώ σε τρεις περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις για την κακοποίηση ζώων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δασονόμος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, καθώς φέρεται να ενημέρωνε τους κατηγορούμενους για επικείμενες μηνύσεις σε βάρος τους.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται.