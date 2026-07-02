«Ξήλωσαν» εγκληματική οργάνωση με αρχηγό 49χρονο κρατούμενο – 4 συλλήψεις

Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν εμπρησμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη βία.

Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (01.07.2026), όταν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, από τα οποία τα 9 είναι φυλακισμένα.

Τα 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας είναι 47, 22, 25 και 19 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εκβίαση κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και φωτοβολίδων.

Οι κατηγορούμενοι εντάχθηκαν στην εγκληματική οργάνωση της οποίας αρχηγικό και καθοδηγητικό ρόλο είχε 49χρονος, που κρατείται σε φυλακές.

Δρούσαν στο κέντρο των Αθηνών όπως και σε άλλες περιοχές με σκοπό την εξουδετέρωση ανταγωνιστικών ομάδων, τον εκφοβισμό όσων δεν συμφωνούσαν μαζί τους, καθώς και την επιβολή και διατήρηση της κυριαρχίας της σε περιοχές όπου αναπτύσσονταν η εγκληματική της δραστηριότητα.

Σε έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και κελιά φυλακών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 12 φυσίγγια, 3 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί – εκρηκτικοί μηχανισμοί, 3 φωτοβολίδες, 6 αυτοσχέδια μαχαίρια, 855,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 3 ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης, συσκευή γεωντοπισμού, 12 κινητά τηλέφωνα, 4 κάρτες sim, 2 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, συσκευή παροχής σήματος WIFI, διάφορα είδη ρουχισμού, ψηφιακό ρολόι, κουτί με πλήθος νάιλον συσκευασιών, διάφορες ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα αυτοκίνητο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.450 ευρώ.

Από την έρευνα ως τώρα έχουν εξιχνιαστεί: υπόθεση εμπρησμού και απόπειρας έκρηξης σε βάρος σωφρονιστικού υπαλλήλου την 12-11-2025, δύο περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων την 20-09-2025 στην Παλλήνη και 23-09-2025 στο Γέρακα, περίπτωση παράνομης βίας σε βάρος έγκλειστου σε φυλακή την 01-10-2025, περίπτωση πυροβολισμών σε σταθμευμένο αυτοκίνητο την 11-08-2025 σε περιοχή της Αθήνας και 2 περιπτώσεις εκρήξεων που έλαβαν χώρα σε καταστήματα σε περιοχές της Αθήνας την 16-07-2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και την 05-08-2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και το σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.