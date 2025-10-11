Ξάνθη: Μετέφερε μέσα στο αυτοκίνητό του πάνω από 45 κιλά λαθραίου καπνού – Κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα τσιγάρα

«Λαβράκι» έβγαλε η αστυνομική επιχείρηση που στήθηκε στη Ξάνθη καθώς οι αρχές σταμάτησαν για έλεγχο το όχημα ενός άνδρα που ήταν γεμάτο λαθραία τσιγάρα, είτε πακέτα, είτε καπνό.

Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας σε περιοχή της Ξάνθης εντοπίστηκαν συνολικά 45 κιλά λαθραίου καπνού, δηλαδή 3.500 πακέτα τσιγάρων και 900 συσκευασίες με καπνό, τα οποία είχε παραλάβει νωρίτερα από μεταφορική εταιρεία.

Κατά την έρευνα που έγινε και στον χώρο της μεταφορικής εταιρείας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 2.500 πακέτα τσιγάρων και 1.200 συσκευασίες καπνού, συνολικού βάρους 60 κιλών.

Όπως αποδείχθηκε για τα τσιγάρα δεν έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Συνολικά κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 105 κιλά λαθραίου καπνού και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.

Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ίδιας περιοχής.