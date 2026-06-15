Ξάνθη: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε γαμπρό που κλείστηκε στο ασανσέρ λίγο πριν τον γάμο

Viral έχει γίνει στο TikTok ένας γαμπρός στην Ξάνθη που κλείστηκε στο ασανσέρ και με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής κατάφερε να φτάσει στην εκκλησία και στη νύφη.

Το αστείο περιστατικό με τον παγιδευμένο γαμπρό στο ασανσέρ στην Ξάνθη, έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατ. προβολές μέσα σε μια ημέρα.

«Αντί να περιμένει ο γαμπρός την νύφη, περιμένει η νύφη τον γαμπρό» έγραψε ο χρήστης του TikTok που ανέβασε το βίντεο το οποίο δείχνει τον άνδρα που παντρεύεται στην Ξάνθη να έχει κολλήσει μέσα στο ασανσέρ μαζί με τους φίλους του.

Οι συγγενείς κάλεσαν την Πυροσβεστική να τους απεγκλωβίσει και όταν ο πυροσβέστης άνοιξε την πόρτα του ανελκυστήρα βγήκαν από μέσα έξι άτομα.

@benjaminneofytidis Αντι να περιμενει ο γαμπρος την νύφη, περιμένει η νύφη τον γαμπρό#greekwedding #γαμπροσ #fyp #foryour @Sele @Electra @Ripen ♬ original sound – Βενιαμίν Νεοφυτίδης

Οι περισσότεροι ξέσπασαν σε γέλια, ευχαρίστησαν τον άνδρα της Πυροσβεστικής που έσωσε και αυτούς και τον γάμο, και έφυγαν τρέχοντας για την εκκλησία καθώς η νύφη περίμενε.